Референдум и местные выборы могут развести: зачем это понадобилось власти

Источник материала: Салiдарнасць

Еще недавно проведение референдума по изменению Конституции и местные выборы планировали совместить – провести их в конце этого года или в начале следующего. Но похоже, теперь во власти созрела новая идея.





На фоне скандальной атаки на TUT.BY и блокировки портала малозамеченным оказалось выступление 19 мая в парламенте члена Конституционной комиссии Натальи Якубицкой. Между тем она озвучила неожиданную идею.

– В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, – цитирует Якубицкую БЕЛТА .

Как следствие, предлагается продлить полномочия депутатов местных советов до единых выборов в Национальное собрание и местные советы, то есть до ноября 2023 года.

– Зачем нужен такой маневр? Все просто: власти опасаются новой вспышки политической активности граждан, если выборы и референдум окажутся в одном флаконе. Ведь местные выборы предполагают выдвижение тысяч кандидатов, агитационную кампанию, чем могут воспользоваться противники режима, наработавшие горизонтальные связи во время прошлогодних протестов, – считает политический обозреватель Александр Класковский.

Он считает, что в случае проведения одного референдума перед противниками режима встанет непростой выбор: или бойкотировать плебисцит, или голосовать против новой Конституции – но в таком случае Александра Лукашенко устроит и старая.

Но, как отмечает Класковский, скорее всего власти будет действовать по старинке – «грубо продавливать новую конституцию».

– Да, дикими репрессиями, возможно, удастся добиться того, что взрыва протестов при этом не будет. Однако новый основной закон в таком случае изначально будет выглядеть нелегитимным в глазах многих белорусов и изрядной части зарубежья. Так что узел белорусского кризиса только затянется туже, – считает политический обозреватель.

Ранее схожее мнение о причинах возможного разведения по срокам референдума и местных выборов высказал политолог Валерий Карбалевич.

– Мясцовыя выбары легалізуюць публічную палітычную барацьбу. Выбіраецца звыш 18 тысяч дэпутатаў. Кампанія адбывалася б па ўсёй краіне, дайшла б да сельскай глыбінкі. Павінны стварацца ініцыятыўныя групы, адбывацца збор подпісаў, потым — легальная агітацыя. Відавочна, апанэнты рэжыму актыўна скарысталіся б гэтай магчымасьцю.

І ўлады вырашылі не рызыкаваць, не будзіць ліха. Хопіць аднаго рэфэрэндуму, які паспрабуюць правесьці хутка і без публічных дыскусій, – считает Карбалевич.