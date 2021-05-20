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Вдова основателя TUT.by Юлия Чернявская дома под домашним арестом

20.05.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская в настоящее время находится дома под домашним арестом, сообщила редакция портала вечером в четверг.





"У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении", - говорится в сообщении редакции.

Напомним, Чернявскую не видели с 18 мая. Сегодня днем она "нашлась" в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.
 
 
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Вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская в настоящее время находится дома под домашним арестом, сообщила редакция портала вечером в четверг.
 
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