Вдова основателя TUT.by Юлия Чернявская дома под домашним арестом

















"У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении", - говорится в сообщении редакции.





Напомним, Чернявскую не видели с 18 мая. Сегодня днем она "нашлась" в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.



