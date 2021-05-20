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Белстат: до 85% расходов резидентов ПВТ на софт — иностранное ПО
Источник материала: Партизан
ДФР в сюжете ОНТ озвучил причины налоговых претензий к «Тут Бай Медиа». Якобы компания использовала для получения выручки не собственное, а стороннее специализированное ПО, чего не имела права делать как резидент ПВТ.
По данным официальной статистики, резиденты ПВТ тратят значительную часть средств на иностранное ПО.
Информация об использовании ПО компаниями Парка есть в сборнике Белстата «Информационное общество Республики Беларусь». Последние данные, правда, касаются 2018 года (сборник обновляется раз в два года).
В структуре затрат резидентов ПВТ «приобретение программного обеспечения» занимает 28,4%. По данным официальной статистики, в 2018 году резиденты ПВТ потратили на эти цели почти 20 миллионов рублей (почти в 5 раз больше, чем в 2016). При этом затраты на ПО, разработанное в Беларуси, составили только 3,8 миллиона рублей. Больше 15 миллионов рублей резидента Парка потратили в 2018 году на иностранное ПО.
В период с 2013 по 2018 году в общих затратах на ПО расходы на иностранное программное обеспечение составляли 75-85%, на разработанное в Беларуси — 15-25%.
Резкий рост затрат на ПО в 2018 году относительно 2016 года (данных за 2017 год Белстат на приводит) связан с изменением условий работы для резидентов ПВТ после вступления в силу Декрета № 8. Если в 2016–2017 годах в ПВТ вступило всего 48 компаний, то за 2018 год сразу 257.
Мы поинтересовались у эксперта, о каких затратах резидентов ПВТ на ПО может идти речь.
Наиболее распространенные затраты по статье «закупка ПО»:
1. Аренда вычислительных ресурсов в облаке (например, AWS, Azure);
2. Аренда/лицензии на инструменты, помогающие в процессе разработки (например, продукты Atlassian);
3. Покупка услуг, которые помогают компании делать свой бизнес и обеспечиваются по большей части с помощью иностранного ПО (например, реклама).
«В официальной статистике смущает большая доля затрат на ПО, разработанное в Беларуси. Ведь даже если белорусская компания покупает лицензии/услуги, произведенные в РБ, то, как правило, она покупает их у иностранного юрлица. Затраты на ПО, разработанное в Беларуси, должны быть раз в 100 меньше», — считает эксперт.
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Что говорят в TUT.BY по поводу претензий ДФР
Соучредитель Кирилл Волошин заявил dev.by, что «разделов портала, которые приносят выручку и в которых отсутствует собственная разработка ПО, у „Тут Бай Медиа“ нет».
— Интересно, что в Декрете ПВТ не даётся определение, что такое ПО. Например, используемая, наверное, большинством резидентов серверная ОС Linux — это программное обеспечение, но не свое. Apache, MySql, PHP — точно созданы нерезидентом.
Встаёт вопрос, сколько процентов Perl может быть в софте члена Парка? Можно ли учить нейросеть c TensorFlow? Разрешено ли для нужд резидента использовать WordPress или open-source библиотеки? Если копать глубже, то внутри разработанного с участием любого резидента ПВТ программного обеспечения использованы «чужеродные» Java, C#, Kotlin, Swift. Тогда почему (риторический вопрос) претензии только к TUT.BY?
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ДФР в сюжете ОНТ озвучил причины налоговых претензий к «Тут Бай Медиа». Якобы компания использовала для получения выручки не собственное, а стороннее...
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