Ускоренное видео уборки последствий авиакатастрофы в Барановичах









anatolka_mamchits снял ролик о том, как шли восстановительные работы на месте катастрофы. Житель Барановичейснял ролик о том, как шли восстановительные работы на месте катастрофы.









Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.