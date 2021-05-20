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Ускоренное видео уборки последствий авиакатастрофы в Барановичах

20.05.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видеозапись прислал в редакцию читатель Intex-press.



Житель Барановичей anatolka_mamchits снял ролик о том, как шли восстановительные работы на месте катастрофы. 

 
 

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.
 
 
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Видеозапись прислал в редакцию читатель Intex-press.
 
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