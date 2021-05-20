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Ускоренное видео уборки последствий авиакатастрофы в Барановичах
Источник материала: Партизан
Видеозапись прислал в редакцию читатель Intex-press.
Житель Барановичей
Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.
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Видеозапись прислал в редакцию читатель Intex-press.
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