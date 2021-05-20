Лесные монстры. В Минске показали последние образцы техники лесозаготовки

Источник материала: Onliner В эти дни в Минске проходит выставка «ЛесДревТех». «Образцы техники для лесозаготовки и транспортировки лесосырья» выглядят довольно внушительно и, можно сказать, монструозно. Харвестеры, форвардеры, мульчеры — вся та техника, которую не встретишь на дорогах, а лишь в лесах, съехалась в одно место. Публикуем фотоотчет, иллюстрирующий новинки в этой отрасли.

Это Scorpion от Ponsse — самый производительный харвестер в мире. Харвестерами называют машины, выполняющие четыре операции и более (валка, обрубка сучьев, подтрелевка, раскряжевка, сортировка). Если менее четырех операций — говорят просто «валочная машина». Главная особенность «Скорпиона»: он может ехать, повернув кабину в сторону. Рядом с ним — погрузочный Buffalo. Его фишка — кабина всегда остается в горизонтальном положении, даже при наезде на пень или бревно.





















МАЗ показал свои сортиментовозы, среди которых — полноприводный грузовик с певучим названием 6302С9-526-052. Эта модель отличается малой кабиной, колесной формулой 6×6 в односкатной шиновке, грузоподъемностью 19 650 кг, она предназначена для работы в тяжелых дорожных условиях.













Новинка от МТЗ — трактор Л1221. Буква «Л», как нетрудно догадаться, означает «лесной». Мощность — 132 л. с., скорость движения вперед — от 1,5 до 35 км/ч, назад — от 2,75 до 16,4 км/ч. Грузоподъемность — 3500 кг. Позади него — еще одна новинка — универсальный прицеп с манипулятором, который может подсоединяться к любому трактору. Оператор же остается в кабине и управляет процессом с помощью «джойстиков».















«Амкодор» презентовал новое поколение лесной техники: харвестер, форвардер. Форвардер (он же транспортер-погрузчик) служит для сбора, подсортировки, доставки сортамента от места заготовки до лесовозной дороги или склада. У представленного варианта грузоподъемность составляет 16 000 кг. В этих машинах применяются уже не джойстики, а кнопочное управление «под пальцы». В ближайших планах «Амкодора», по словам представителей компании, разработка собственных манипуляторов и установка их на свои же машины. Пока используют Kesla (Финляндия).

















Самыми популярными машинами на выставке были разные вариации мульчеров. Так называют технику для измельчения древесины, пней и кустарника на корню.









