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Количество политзаключенных в Беларуси превысило 400

20.05.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 404. 20 мая правозащитники признали таковыми еще восемь человек.

Количество политзаключенных в Беларуси превысило 400

Вадима Сычика осудили к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса.

Дмитрия Янковского — к году лишения свободы, по ч. 1 ст. 342, ст. 364, ч. 2 ст. 206.

Владимира Жихаря — к пяти годам лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339, ст. 364.

Виктора Пархимчика — к двум годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339.

Дмитрия Новика — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Евгения Доморацкого — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Дениса Давыдулина — к полутора годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Александра Сечко — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ст. 364.

Ст. 339 УК — хулиганство;

ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

ст. 364 — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел;

ст. 206 — грабеж;

ст. 14 — покушение на преступление.
 
 
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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 404. 20 мая правозащитники признали таковыми еще восемь человек.
 
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