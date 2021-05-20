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Количество политзаключенных в Беларуси превысило 400
Источник материала: Навiны
Количество политзаключенных в Беларуси достигло 404. 20 мая правозащитники признали таковыми еще восемь человек.
Вадима Сычика
Дмитрия Янковского — к году лишения свободы, по ч. 1 ст. 342, ст. 364, ч. 2 ст. 206.
Владимира Жихаря — к пяти годам лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339, ст. 364.
Виктора Пархимчика — к двум годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339.
Дмитрия Новика — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.
Евгения Доморацкого — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.
Дениса Давыдулина — к полутора годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.
Александра Сечко — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ст. 364.
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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 404. 20 мая правозащитники признали таковыми еще восемь человек.
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