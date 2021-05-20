Нашли самые дорогие кредиты в банках и посчитали, кому они могут быть выгодны

Источник материала: Onliner

На фоне неуверенности в финансовом будущем в Беларуси поднялись банковские ставки. Рост процентов по вкладам понятен: население уже вынесло из банков изрядную часть депозитов. Но еще в большей степени растут ставки по рублевым кредитам. Дороже всего обычно обходятся потребительские, ставки по которым выросли до 33% годовых. Попробуем разобраться, какие самые высокие ставки сейчас предлагают банки, какие ждут переплаты и могут ли быть подобные кредиты выгодными.

Мы выбрали пять самых дорогих кредитов от белорусских банков, и посмотрели, что за условия они предлагают и какова будет переплата (мы посчитали отношение переплаты к сумме кредита).

«Банк „Дабрабыт“» — кредит «На личное Online» под 24,99%





Это самый дорогой продукт банка. И самое интересное, что он предназначен для клиентов. Но стать клиентом может любой желающий без ограничений. Здесь плавающая процентная ставка, Она привязана к ставке кредита овернайт (СКО) Нацбанка по правилу СКО плюс 15,49%. Сейчас это 24,99%. Максимальная сумма, которую можно взять, составляет 10 000 рублей. Срок погашения от 13 месяцев до 5 лет. Ни справок, ни поручителей. Хотя досрочное погашение с пересчетом процентов возможно.

Итак, сколько мы переплатим, когда возьмем 5000 рублей:

за 5 лет переплата составит 3175,81 руб., или 63,52%;

за 13 месяцев — 728,87 руб., или 14,58%;

за 3 месяца — переплата в 209,69 руб., или 4,19%.

«МТБанк» — кредит «Проще простого» под 28,9%





Эту ссуду можно получить наличными, т. е. ограничений по использованию денег не будет. А ставка еще ниже — 28,9%. Сумма от 500 до 10 000 руб., но срок погашения от 6 месяцев до 7 лет. Взять этот кредит на 3 месяца нельзя. Но можно погасить его досрочно и через 3 месяца, и раньше. Штрафа за это не будет, проценты банк пересчитает. Кредит тоже переводится на карту, которую можно бесплатно оформить в банке. Снятие наличных в устройствах «МТБанка» без комиссии.

Расчет для 5000 руб.:

за 7 лет переплата — 6699,96 руб., или 134%;

за 1 год — 816,81 руб., или 16,34%;

за 6 месяцев — 8,60%.

Конечно, 134% — это очень много. Но ставка в данном случае фиксированная. Раньше кредиты с такими и даже большими ставками брали в расчете на девальвацию и следующий за ней рост зарплат, ведь кредитные платежи при этом не пересчитываются.

«Банк ВТБ» — «Экспресс-кредит» под 29,9%





У этого кредита есть нюансы. Деньги не выдаются на руки, а переводятся на счет продавца товара. Потому этот кредит годится только для покупок у официальных продавцов (не у частных лиц и не на рынке). Его плюс в быстром оформлении. В остальном все примерно то же: годовая ставка — 29,9%, сумма до 10 000 руб., максимальный срок погашения — до 3 лет.

Расчет для 5000 руб.:

за 3 года переплата — 2304,79 руб., или 46,09% к первоначальной сумме;

за 1 год — 809,79 руб., или 16,20%;

за 3 месяца — 249,17%, или 4,98%.

«Банк РРБ» — кредит «Формула» под 29,99%





Этот кредит по основным условиям похож на предыдущий. Но ставка ниже, и нет требований касательно работы. Справка и поручители тоже не нужны. Рассмотрение заявки за 1 сутки. Под 29,99% годовых можно взять от 500 до 5000 рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Повторим расчет для 5000 руб.:

на 3 года — 2640,30 руб., или 52,81%;

на 1 год — 848,93 руб., или 16,98%;

на 3 месяца — 251,97 руб., или 5,04%.

Для чего, кроме бизнеса, может быть выгоден такой кредит? Представим, что вы покупаете за 5 тыс. руб. технику, например — дорогой ноутбук. Покупки по предоплате идут со скидкой, на рассрочку скидки не распространяются. Если вы рассчитаетесь за 3 месяца, то переплатите всего 5%, а скидка может быть 10% и более. Что еще важнее — самые дешевые магазины техники обычно находятся в интернете и рассрочек не предоставляют, а разница с крупными сетями бывает и более 10%.

«Банк Решение» — кредит «На карту» под 33%





Условия выдачи обычные для потребительского кредита — минимум формальностей, нет ограничений на использование средств и быстрое оформление. Ни справок о доходах, ни поручителей. Только на последнем месте работы нужно работать не менее 3 месяцев.

Под 33% готовы выдать от 300 до 10 000 руб. На срок — от 1 года до 4 лет. Но можно погасить досрочно.

Во сколько обойдется взять по этому кредиту 5000 рублей на разные сроки:

на 4 года — 3373,04 руб., или 67,46% суммы;

на 1 год — 897,56 руб., или 17,95%;

если вернуть его за 3 месяца — 277,49 руб., или 5,55%.

Конечно, с зарплаты вернуть такую сумму за 3 месяца имеют возможность очень немногие, но если, например, вы предприниматель, берете деньги на сделку и возвращаете после оборота, то это будет гораздо выгодней, чем получать целевой кредит на бизнес, отчитываться об использовании средств и т. д.

Банк и кредит «Банк РРБ» —

«Формула» «Банк ВТБ» —

«Экспресс-кредит» «МТБанк» —

«Проще простого» «Банк „Дабрабыт“»—

«На личное Online» Процентная ставка 33,00% 29,99% 29,90% 28,90% 24,99% Переплата за максимальный срок за 4 года — 67,46% за 3 года — 52,81% за 3 года — 46,09% за 7 лет — 134% за 5 лет — 63,52% Переплата за 1 год 17,95% 16,98% 16,20% 16,34% 14,05% Переплата за 3 месяца 5,55% 5,04% 4,98% 4,86% 4,19%.

Что в итоге?

По расчетам выходит, что самые дорогие кредиты в реальности могут оказаться не такими и дорогими. Если вам срочно нужны деньги, то выгодно брать и такие.

Хотя сейчас трудно сказать, повторится ли в нашей экономике инфляционная спираль, которую мы неоднократно наблюдали в течение прошлых десятилетий. Если в ближайшем будущем не произойдет девальвации, а затем компенсирующего ее роста зарплат, то кредиты выйдут действительно дорогими, для обычного потребления скорее невыгодными.

В поисках выгоды дорогих кредитов мы не упомянули еще об одном моменте — не экономическом, но психологическом. Многие люди вообще не склонны и не способны копить деньги. Но имеют в руках только текущую зарплату минус обязательные расходы. Этим людям всегда приходится покупать в кредит — неважно, под какие проценты. И последнее достоинство дорогих кредитов: чем выше ставка — тем больше шансов на одобрение.

Читайте также: