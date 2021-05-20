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В Беларуси признаны политзаключёнными еще 8 человек
Источник материала: Партизан
В списке — Вадим Сычик, Дмитрий Янковский, Владимир Жихар, Виктор Пархимчик, Дмитрий Новик, Евгений Доморацкий, Денис Давыдулин и Александр Сечко. Они осуждены за насилие или сопротивление в отношении милиционеров или иных должностных лиц, или за "хулиганство".
Сычик осуждён на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Пархимчик — на 2 года, Сечко — на 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Янковский — на год лишения свободы, Новик и Доморацкий — на 2 года, Давыдулин — на 1,5 года, житель — на 5 лет лишения свободы,
Правозащитное сообщество заявляет, что преследование этих людей "носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключёнными". В заявлении требуется "немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство", а также освобождения из-под стражи.
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В списке — Вадим Сычик, Дмитрий Янковский, Владимир Жихар, Виктор Пархимчик, Дмитрий Новик, Евгений Доморацкий, Денис Давыдулин и Александр Сечко. Они осуждены за...
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