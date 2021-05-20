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Россия организует эвакуацию белорусов из сектора Газа

20.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Путин поручил Службе внешней разведке, МЧС и МИД России организовать эвакуацию граждан РФ, Беларуси и в целом СНГ из сектора Газа.


Конкретный формат эвакуации еще не определен, но конечный пункт — Москва. Скорее всего, будет задействована авиация МЧС России, пишет Office Lif.

Обстрелы территории Израиля из мест, подконтрольных палестинцам, происходят не первый раз. Например, периодически это случалось в 2000 годах. Очередной виток вооруженного конфликта пришелся на май 2021 года.

Для отражения атак израильская сторона использует противоракетную систему «Железный купол». Однако она сбивает не все ракеты, и некоторые из них попадают в гражданские объекты. Палестинцы со своей стороны также обвиняют израильтян в обстреле гражданских зданий.
 
 
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Владимир Путин поручил Службе внешней разведке, МЧС и МИД России организовать эвакуацию граждан РФ, Беларуси и в целом СНГ из сектора Газа.
 
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