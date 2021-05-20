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«И уехавшие и оставшиеся критично важны друг для друга»

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – о споре «уехавших» и «оставшихся».

Атака на TUT.BY вызвала очередной всплеск демотивации и разборок среди политизированной протестной публики. В частности, одним из контуров разборок можно обозначить контур «уехавшие – оставшиеся».

Если коротко: уехавшие надеются на то, что оставшиеся воспрянут и поднимут восстание, которое сметёт режим, а они (уехавшие) будут помогать, донатить, проявлять солидарность, писать письма и т.п.

Оставшиеся надеются на то, что уехавшие, у которых развязаны руки, пролоббируют какие-нибудь такие волшебные санкции/вмешательство, что будет решающим ударом по режиму, и уж тогда все выйдут на ту самую Плошчу, когда вся милиция в страхе уже разбежится.

Ярким примером конфликта может быть видео драматурга Андрея Курейчика на тему «айтишники, проявите действенную солидарность с тутбай» и не менее обсуждаемый ответ художницы Ники Сандрос «ну раз вы такие смелые, приезжайте и покажите нам как надо».

Хочется немножко очистить вопрос от эмоций, и свести к трезвой аналитике действия-результат-риски.

Уехавшие практически не несут рисков, но ничего не могут сделать «в поле». Оставшиеся могут что-то сделать «в поле», но это несет запредельные риски. «В поле» применительно к внутрибеларусской ситуации – это не только на улице.

Это в принципе, любое публичное проявление излишнего рвения «шатать режим», т.к. количество присужденных «химий» за комментарии в соцсетях, далеко не всегда кровожадные, идёт уже на десятки (а может и на сотни)…

На практике выходит, что обе части протеста критично важны друг для друга. Но важно понимать условия, в которых действуют люди и пределы их возможностей. И искать решения в рамках этих возможностей, не скатываясь в обвинения друг друга. Что совершенно на руку противникам протеста.

Но простых решений нет, точнее оно есть, одно, простое и очевидное – сделать так чтобы все в один день до единого, включая противников протеста, поверили что победа протеста уже случилась. Но насколько это решение простое с точки зрения механики, настолько оно и трудное в реализации без ярких внешних факторов.

 
 
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