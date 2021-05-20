Посол России высоко оценил взаимоотношения с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения между Россией и Беларусью не имеют аналогов в мире, заявил Евгений Лукьянов. В Минске российский посол встретился с премьер-министром, передает «МИР 24».

Роман Головченко отметил – рад, что в страну приехал такой опытный дипломат. В ответ Евгений Лукьянов пошутил – у него настолько толстая трудовая книжка, что он даже отказался оформлять ее в электронном виде. Также, по мнению премьера, повестка между странами в этом году очень большая: Форум регионов, заседание Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета. Активное взаимодействие по всем вопросам планируют продолжить и дальше. В частности, экономическое сотрудничество.

«Активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, по созданию условий для субъектов хозяйствования, которые бы позволили нам развиваться скоординировано и использовать преимущество друг друга, чтобы мы вместе были сильнее», – отметил Головченко.

«Наши отношения, которые есть между нашими странами. В этом огромная заслуга и руководителей государств, всех ведомств с обеих сторон, дипломатических миссий. Мне, конечно, будет непросто входить в такой контекст и в такой темп, и качество отношений», – заявил Лукьянов.

Евгений Лукьянов был послом в Латвии. А в Беларуси сменил на должности Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства.