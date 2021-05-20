ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол России высоко оценил взаимоотношения с Беларусью

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения между Россией и Беларусью не имеют аналогов в мире, заявил Евгений Лукьянов. В Минске российский посол встретился с премьер-министром, передает «МИР 24».

Роман Головченко отметил – рад, что в страну приехал такой опытный дипломат. В ответ Евгений Лукьянов пошутил – у него настолько толстая трудовая книжка, что он даже отказался оформлять ее в электронном виде. Также, по мнению премьера, повестка между странами в этом году очень большая: Форум регионов, заседание Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета. Активное взаимодействие по всем вопросам планируют продолжить и дальше. В частности, экономическое сотрудничество.

«Активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, по созданию условий для субъектов хозяйствования, которые бы позволили нам развиваться скоординировано и использовать преимущество друг друга, чтобы мы вместе были сильнее», – отметил Головченко.

«Наши отношения, которые есть между нашими странами. В этом огромная заслуга и руководителей государств, всех ведомств с обеих сторон, дипломатических миссий. Мне, конечно, будет непросто входить в такой контекст и в такой темп, и качество отношений», – заявил Лукьянов.

Евгений Лукьянов был послом в Латвии. А в Беларуси сменил на должности Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Евгения Лукьянова, отношения между Россией и Беларусью не имеют аналогов в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
За абразу супрацоўніка КДБ далі два гады «хіміі», Чарняўская пад хатнім арыштам, Лосіка этапавалі ў Гомель. Найважнейшае за 20 траўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by