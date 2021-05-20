Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня

Израиль в одностороннем порядке объявили о введении режима прекращения огня, а с ним — и операции «Страж стен».



Делегация европейских политиков осматривает разрушения в израильском городе Петах-Тиква

Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, сообщил 7-й канал израильского телевидения 20 мая.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами предварительно вступит в силу в ночь на пятницу.

Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем.

С начала эскалации на Ближнем Востоке в Палестине погибли уже более 250 человек, включая 60 детей. В Израиле — не менее 12 человек.