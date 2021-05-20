В Минске прошел сдвоенный этап Чемпионата и первенства Беларуси по картингу

8 и 9 мая на картодроме РСТЦ ДОСААФ (д. Прилесье) под Минском картингисты всех возрастов боролись за места на подиуме и в личном зачете Чемпионата и первенства Беларуси. На старт вышли в том числе и совсем молодые пилоты: в классе «Малыш» участвовали дети в возрасте до 8 лет.

В младшем классе состязались ребята из разных городов страны: Гомеля, Лепеля, Орши, Докшиц, Полоцка и Минска. На старт 1 этапа в субботу вышли 12 гонщиков.

За места в первой четверке велась напряженная борьба, в которой каждое очко было решающим. В итоге первым стал Софрон Девятов, за ним с разницей в пять очков расположился Михаил Теленченко. И если Миша в состязании за первое место уступил, то его брат Максим, наоборот, выиграл противостояние и поднялся с четвертой позиции на третью, отстав от Михаила на 4 очка.

Во второй день из борьбы по различным причинам выбыли два пилота. Из десяти участников лучшим стал Алексей Ташбаев, а Михаил Теленченко вновь поднялся на вторую ступеньку подиума.

Третье место на этот раз досталось Богдану Смажевскому. Обший зачет в борьбе за звание Первенца Республики Беларусь (это аналог чемпионского титула для самых младших участников соревнований) в итоге возглавляет Миша Теленченко.

"Это были два очень сложных старта: два соревновательных дня подряд, колоссальное напряжение и для детей-пилотов, и для взрослых — родителей и тренеров. Плюс очень сложные погодные условия с резкими колебаниями температур, а накануне, в день тренировочных заездов, трассу накрыло сильным ветром и дождем. Тем приятнее, что и ребята, и машины выдержали и показали хороший результат. Хотя форс-мажорные обстоятельства сказались на скорости хода одного из картов: пришлось искать причину снижения скорости. Как выяснилось, в топливе после дождя все-таки скопились остатки влаги, с чем удалось справиться благодаря оперативной замене топливного фильтра и высокому качеству запасных частей Bosch. Надеемся, розыгрыш главного трофея этого сезона без нас не обойдется", — прокомментировал итоги гонки отец и тренер братьев, известный белорусский гонщик Александр Теленченко.