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Число политзаключенных в Беларуси превысило 400 человек
Источник материала: АФН
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 404 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
Сегодня белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек после вынесения судебных приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (ст. 363, 364, 366, 339 УК).
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 404 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
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