Число политзаключенных в Беларуси превысило 400 человек

Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 404 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Сегодня белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек после вынесения судебных приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (ст. 363, 364, 366, 339 УК).