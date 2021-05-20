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Следственный комитет РБ начал допросы противников аккумуляторного завода

21.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет РБ сегодня, 20 мая, вызвал на допрос не менее 4-х противников аккумуляторного завода под Брестом.

Об этом сообщает Белсат со ссылкой на самих протестующих против завода.

Накануне, 18 мая, прошел обыск у одного из лидеров протеста Дмитрия Бекалюка, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Напомним, почти три года брестчане протестуют против аккумуляторного завода недалеко от города. Перед выборами 2020 года Лукашенко лично пообещал оппонентам завода, что судьба предприятия будет решена на местном референдуме. Но свое слово он не сдержал: завод заработал без всяких референдумов.

 
Теги: Брест
 
 
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Следственный комитет РБ сегодня, 20 мая, вызвал на допрос не менее 4-х противников аккумуляторного завода под Брестом.
 
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