Зачем копить деньги два года и ездить на трамвае? Какие машины белорусы покупают в лизинг и почему

Источник материала: ProBusiness

Лизинг уже давно перестал быть темной лошадкой и вошел в жизнь людей, далеких от бизнеса. Число белорусов, которым нужен автомобиль здесь и сейчас, с каждым годом растет. Зачастую лизинг становится единственной возможностью для покупки новой (в том числе подержанной) машины без оплаты полной стоимости, ведь многим категориям покупателей банки попросту отказывают в кредите. Да и узнать об этой услуге сегодня несложно — такие предложения от партнеров есть не только на сайте дилеров, но и на av.by . А вот почему ее выбирают и с какими нюансами сталкиваются, мы спросили у белорусов, которые воспользовались лизингом и этим довольны.

«Есть выбор: копить деньги 10 лет или купить здесь и сейчас»

Один из наших героев, Михаил, пользовался лизингом при покупке автомобилей дважды. Сначала, в 2019 году, он приобретал Hyundai Elantra , имея двухлетний Accent с пробегом почти 80 тысяч км. Поскольку до полной стоимости новой машины ему не хватало немного собственных средств, он колебался между кредитом и лизингом.





На фото: Hyundai Elantra

— Я склонялся больше к первому варианту: право собственности на автомобиль имело существенное значение для меня, — подчеркивает в разговоре белорус. — Однако на тот момент банки уже рассчитывали коэффициент долговой нагрузки: платежи по кредиту не должны превышать 40% от дохода. Учитывая, что за мной числилось пару займов, шансы получить еще один кредит равнялись нулю. У лизинга же условия более лояльные: если оплачиваешь от 30% стоимости автомобиля сразу, то не нужно предоставлять справку о доходах.

В случае Михаила сделка с лизингом оказалась даже выгоднее, чем он мог себе представить. Дело в том, что мужчина сдавал дилеру свой Accent по системе Trade-in и его оценили в сумму, равную половине стоимости новой Elantra . Эти деньги перевели лизинговой компании в счет аванса.

— Первоначальный взнос составил 40%, оставшаяся сумма пошла на погашение первого платежа по договору. Это очень удобно: дилер и лизинговая компания все решили между собой, не обременяя меня вопросами. Плюс ко всему график выплат, который мне рассчитали, не сильно нагружал мой бюджет: 1 000 рублей в месяц (лизинг в белорусских рублях) на 4 года. Однако я погасил долг досрочно, чтобы выкупить автомобиль, а затем продать его, поскольку в семье ожидалось пополнение, — рассказывает Михаил, плавно подводя ко второй истории с лизингом.

В марте 2021-го мужчина стал обладателем новой Skoda Karoq , воспользовавшись лизингом уже со знанием дела. Опять же без справок о доходе и в течение срока до 2 дней был принят вердикт «одобрено». Часть суммы от продажи «Акцента» — 35% от стоимости авто — Михаил внес в качестве аванса, остальные средства разбили на период 5 лет с привязкой к российскому рублю. А еще во второй раз предложили страховку по льготной цене и рассчитали лизинг по меньшей ставке.





— В техпаспорте я указан как владелец, а внизу есть отметка о договоре с лизинговой компанией. И все. Более того, при страховании КАСКО выдается полис со скидкой, а платежи за него включены в остальные выплаты. К переплате отношусь рационально: если ты используешь заемные средства, то это не дается бесплатно. Да и у каждого человека есть выбор: копить деньги 10 лет (с учетом изменения стоимости авто, модельного ряда дилера и курсовой разницы) или купить машину здесь и сейчас, выплачивая подъемные суммы ежемесячно.

«Хотелось купить машину сегодня, а кредит не дали»

Со многими аргументами предыдущего героя в пользу лизинга солидарна и минчанка Ольга, воспользовавшаяся этой услугой для покупки Kia Rio в сентябре 2020 года.

— Изначально мы рассматривали кредит, имея на руках деньги лишь на первоначальный взнос. Ставка, ежемесячные платежи — все это нас устраивало. Увы, банк отказал. Естественно, я в расстроенных чувствах: «Что делать?» Менеджер меня успокоила и предложила вариант с лизингом. Честно говоря, еще где-то с 2000-х он ассоциировался у меня с юрлицами, поэтому поначалу отнеслась к нему с долей скепсиса. Однако специалист буквально за 5 минут доступным языком объяснила, что такое лизинг, так что я решила: а почему бы и нет?





По словам белоруски, она заполнила анкету и в тот же день ее заявку согласовали. При этом оказалось, что ежемесячные платежи сопоставимы с теми, которые ей рассчитывали при кредите, а условия даже лучше: 25% аванса от стоимости автомобиля, срок — 5 лет, платежи — $270 по курсу Нацбанка.

— Возможно, привязка к валюте кому-то покажется неудобной. Однако курс доллара может как расти, так и падать. Нас это не испугало. В лизинговой компании зафиксировали курс Нацбанка на уровне 2,546. В случае, если доллар упадет ниже этой планки, мы можем обратиться к ним, чтобы нам пересмотрели ставку. Это важный момент. Еще один плюс — страховку включили в общие платежи и нам не надо искать деньги, чтобы платить за КАСКО.





Ольга не жалеет о том, что взяла машину в долг. Возможно, стоило перетерпеть или подкопить нужную сумму денег, однако героине очень хотелось новую машину «именно сейчас». Тем более она увидела для себя массу плюсов.

— Все оформили без беготни и нервов. Справку о доходах не требовали — ее можно было сбросить по желанию, а платежи я вношу со своей карты без комиссий, не тратя время на походы в банк. Это удобно. Неделю назад мне слегка поцарапали бампер, так страховой агент сам подготовил все документы, а нам нужно было только подъехать к оценщику. Ну и самый главный вывод: в нашей жизни накопить деньги на авто сложно, а лизинг — это не страшно, а вдобавок еще и выгодно.

«Это не кабала, а удобный инструмент для покупки авто»

Если в первых двух случаях белорусы покупали новые автомобили у дилеров, то Сергей узнал о возможности приобрести в лизинг подержанную машину.

— Когда в рабочем Ford Transit вышел из строя двигатель, стало понятно: лучше взять на замену другую машину, чем вкладывать деньги в ремонт. Нашел объявление в интернете. Это был Mercedes-Benz Vaneo 2003 года, который продавался на площадке одного из минских автохаусов. Его стоимость — $3 тыс. В разговоре с менеджером спросил, можно ли придержать авто на неделю, а он ответил, мол, зачем ждать, когда можно взять его в лизинг и пользоваться машиной уже сейчас.





Сергей узнал о лизинге со слов сотрудника комиссионки. Однако на сайте av.by при открытии каждого объявления появляются предложения от разных лизинговых компаний. Не нужно никуда ходить или звонить. Каждый желающий в несколько кликов может оставить заявку, а затем в кратчайшие сроки получить ответ.

— Я оформлял лизинг как физлицо на год. Никаких справок о доходах — просто приносишь паспорт, а они проверяют твою кредитную историю. Заплатил первый взнос в размере 20%, а оставшуюся сумму разбили на 12 месяцев по 580 руб. Переплата за год получилась в районе $400. Считаю, это нормально. Не вижу каких-то минусов в лизинге. Те же кредиты сейчас под залог автомобиля — тогда какая разница, если в обоих случаях ты не можешь его продать, не выплатив все долги?





По словам белоруса, лизинг — это удобный финансовый инструмент, позволяющий купить авто прямо сейчас.

— Зачем собирать деньги в кубышку два года и ездить на трамвае? Куда лучше платить помесячно, но уже пользоваться машиной. Я думал, лизинговая будет звонить часто и проверять авто. По факту они связались со мной один раз в январе — чтобы спросить, все ли у меня в порядке с финансами. Просто на всякий случай. Так что лизинг — это классный инструмент. Главное — вовремя платить.

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С каждым годом число людей, которые воспользовались лизингом, только растет. В начале 2020-го появился сервис «av.by финансы» . На данный момент с ним сотрудничают больше 20 компаний-партнеров. Буквально за 3 шага можно оформить заявку на лизинг и получить ответ от финорганизации.

Фото: Елена Дорошкевич, личный архив героя

Материал: Алина Вислоус