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«Евровидение-2021»: результаты второго полуфинала
Источник материала: ОНТ
В Роттердаме завершился еще один полуфинальный концерт «Евровидения-2021». В нем приняли участие представители 17 стран. В финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Напомним, по результатам первого полуфинала борьбу за главный приз продолжили Азербайджан, Бельгия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Норвегия, Россия, Швеция, Украина.
Автоматически финалистами становятся музыканты из Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции (это страны-основательницы конкурса), а также Нидерландов (страны-хозяйки «Евровидения-2021»).
Таким образом, 22 мая в финале свои номера покажут артисты из 26 стран.
ФОТО:
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В Роттердаме завершился еще один полуфинальный концерт «Евровидения-2021». В нем приняли участие представители 17 стран. В финал прошли Албания, Сербия, Болгария,...
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