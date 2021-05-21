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«Евровидение-2021»: результаты второго полуфинала

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Евровидение-2021»: результаты второго полуфинала

В Роттердаме завершился еще один полуфинальный концерт «Евровидения-2021». В нем приняли участие представители 17 стран. В финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. 


Напомним, по результатам первого полуфинала борьбу за главный приз продолжили Азербайджан, Бельгия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Норвегия, Россия, Швеция, Украина.


Автоматически финалистами становятся музыканты из Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции (это страны-основательницы конкурса), а также Нидерландов (страны-хозяйки «Евровидения-2021»). 

Таким образом, 22 мая в финале свои номера покажут артисты из 26 стран.  

ФОТО: twitter.com/eurovision

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В Роттердаме завершился еще один полуфинальный концерт «Евровидения-2021». В нем приняли участие представители 17 стран. В финал прошли Албания, Сербия, Болгария,...
 
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