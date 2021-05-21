Орша выбрана культурной столицей 2022 года

Источник материала: ОНТ

Культурной столицей года в следующем году станет Орша. Об этом сообщили в Telegram-канале Минкульта.

Решение приняли после проведённого голосования на коллегии «Об организации работы публичных библиотек» Министерства культуры. На собрании обсуждались вопросы по комплектованию библиотечных фондов, работе библиобусов, кадровом обеспечении и расширению внебюджетных доходов.

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