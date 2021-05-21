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Орша выбрана культурной столицей 2022 года
Источник материала: ОНТ
Культурной столицей года в следующем году станет Орша. Об этом
Решение приняли после проведённого голосования на коллегии «Об организации работы публичных библиотек» Министерства культуры. На собрании обсуждались вопросы по комплектованию библиотечных фондов, работе библиобусов, кадровом обеспечении и расширению внебюджетных доходов.
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Культурной столицей года в следующем году станет Орша. Об этом сообщили в Telegram-канале Минкульта. Решение приняли после проведённого голосования на коллегии «Об...
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