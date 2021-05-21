Приказ «катапультироваться» звучал 10 раз, но лётчики ослушались: что стало известно о трагедии в Барановичах после расшифровки черных ящиков

Источник материала: ОНТ

Лётчики, которые погибли в Барановичах, совершили подвиг. Теперь об этом говорят не только люди, но и факты. Сегодня открылись новые подробности трагедии. Получены первые расшифровки чёрных ящиков. Они чётко дают понять: лётчики знали, на что шли.





Приказ катапультироваться звучал 10 раз. Экипаж ослушался. Цена была слишком велика – жизни, возможно, не двух мирных жителей. Они отдали свои. Хотя дома одного из них ждали три пары маленьких глаз. Времени на раздумья и сомненья у них не было. Всего лишь минута от потери управляемости самолёта до столкновения с землёй. 60 секунд они рисковали собой, чтобы уберечь жизни других. О новых героях Беларуси, тех, кто улетел, но уже не вернётся – материал наших корреспондентов.

Кадры с места падения Як-130, пожалуй, лучше всего характеризуют, что под Барановичами случилось настоящее чудо. Впрочем, у тех, кто сделал его возможным, есть имена: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко до последнего уводили железную машину от жилых домов и «положили» практически неуправляемый Як ровно на пустырь. Сегодня в интернете появилось видео крушения, момент попал в объектив автомобильного регистратора. Вообще в телеэфире показывать такие кадры не принято, чтобы не терзать души родственников погибших. Но это и правда – ценой собственных жизней: жертв на земле от такого взрыва – ни одной.

Когда началась расшифровка бортовых самописцев, по всей стране во второй раз прокатилась волна восхищения мужеством и самоотверженностью пилотов. А у военных есть ёмкое слово – доблесть… С момента отказа бортовых систем и практически полной потери управляемости до столкновения с землёй прошло всего около минуты. 60 секунд на попытки увести самолёт от домов, решения рисковать – снова и снова… Хотя в этот момент в наушниках не раз звучала команда диспетчера по всеми заученной на зубок инструкции для таких инцидентов – «Катапультироваться!». Но это был тот приказ, который офицеры выполнить не могли.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых Сил Беларуси: «Достоверно могу сказать: первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет – катапультироваться. Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение, и его траектория начала уклоняться влево, т.е. в сторону города. Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту – высота продолжала интенсивно падать. На высоте где-то около 50 метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек».

А это, выражаясь языком авиаторов, и есть высший пилотаж! От места падения до жилого дома всего несколько десятков метров. А ведь там – люди. Эксперты признают, лётчики сработали максимально профессионально. Иначе жертв и пострадавших не избежать. А так в Барановичскую больницу доставили только одного пациента. Ему уже сделали операцию.

Сергей Ковш, заведующий травматологическим отделением Барановичской городской больницы: «Госпитализирован вчера с множественной травмой, с закрытым переломом правой плечевой кости на границе верхней средней трети со смещением, рваной раной грудной клетки справа, с множественными ссадинами в области конечностей и туловища. В данной ситуации, после того, как стабилизирован перелом, мы минимизируем риски возможных осложнений в результате этого перелома. После таких операций, как правило, пациенты находятся в стационаре недолго, если не будет каких-либо осложнений».

Казимир Кузьмич – как раз жилец того дома, неподалёку от которого упал самолёт. Он пил чай на кухне. Самого падения не видел – всё произошло в одно мгновение – взрывная волна сбила с ног и впечатала в стену. Но сейчас говорит, физическая боль ничто по сравнению с тем, что на душе.

Казимир Кузьмич: «Это заживет, а пацанов не поднять. Их надо наградить. Хоть бы одну улицу назвали в Барановичах их именами. Это герои Беларуси. С большой буквы. Они спасли город».

Сразу после крушения межведомственная комиссия начала расследование, а на точке и в радиусе падения самолёта местные власти принялись устранять последствия падения обломков. В общем-то, не в чистоте или порядке дело, те, кто чудом не пострадал, уж точно не думают о повреждённых фасадах. Но всё же были те, кто испугался, и для них важно вернуться к привычному виду спасительного пустыря.

Соболезнования родным и близким пилотов сразу после трагедии направил Александр Лукашенко, а расследование Главнокомандующий взял на личный контроль. Сегодня рабочий день во Дворце Независимости Президент предложил начать с минуты молчания. И сегодня же на высшем уровне прозвучало слово «герои».

Отец троих детей Андрей Ничипорчик был настоящим асом и чуть ли не легендой учебной авиации Беларуси, участвовал в вылетах на парады в День Победы и День Независимости, то есть доверяли ему и как пилоту, и как человеку. Лучшие свои качества, увы, проявить пришлось… Молодой лейтенант Никита Куконенко только мечтал повторить пусть своего наставника. Не так давно в интервью нашим коллегам он рассказывал, за что любит небо.

И тема, которая, к сожалению, тоже оказалась возможной. Пока вся страна восхищается героизмом ребят и оплакивает утрату, нашлись те, кто публично, скажем так, говорил о лётчиках и их гибели другое. Цитировать не будем: для одних зрителей это будет больно, у других вызовет гнев. Это точно не та история для хайпа.

И, как говорится, на контрасте – как к поступку лётчиков относятся те, кто тоже носит форму и давал присягу самоотверженно служить Родине. Ведь несмотря на то, что в Беларуси спокойно, военные понимают, что беречь и защищать – это не просто слова, в это нужно верить и быть к этому готовым.

Владимир Рышкевич, заместитель командира звена: «Это были летчики моего звена – командир звена Андрей Ничипорчик и старший летчик Никита Куконенко. О них можно говорить много, они молодцы. Ценой своей жизни спасли других людей, уводя практически неуправляемый самолет от частного сектора жилых домов. Парни не погибли, они, наверное, улетели и не вернулись. Мы одна семья, эскадрилья – одна семья, как отец, мать, брат, сестра… Это больше, чем просто друг».

Владимир Карев, командир звена учебно-боевой эскадрильи: «Ощущение того, что их нет – пока не верится... Просто кажется, знаете, вот как они куда-то уехали надолго, и просто их сейчас нету, потому что вот в классе, когда к его столу подходишь, пока не осознаешь, что их нет».

Антон Ганевич, летчик учебно-боевой эскадрильи: «Я обоим доверял... Доверял, как себе, доверял в полете свою жизнь не раз, когда летали в составе экипажа на учениях, когда Андрей Владимирович меня молодым офицером учил летать на этом самолете... Я думаю, что летчик Никита Куконенко достоин своего командира звена. И они реально были очень похожи, слаженным экипажем».

Сегодня в Барановичах прошла панихида по погибшим пилотам. А прощался город со своими героями на аэродроме. Тот случай, когда минута молчания – громче любых слов. И только горечь наполнила сердца…

Проводить в последний полёт своих сыновей и мужей приехали и родные погибших.

Тела в Лиду доставил специальный рейс АН-26. И это действительно последний полёт героев. Хотя в авиации, впрочем, принято говорить: «Лётчики не умирают, они просто улетают и не возвращаются». Но память о них будет вечной. Ведь жизни граждан своей страны они защищали до конца.

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