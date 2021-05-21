«Не резиновый»: Лукашенко обратил внимание, что в Минске превышена планка в 2 млн жителей

Источник материала: ОНТ

О развитии Минска говорили сегодня во Дворце Независимости. Столице Президент всегда уделяет особое внимание, оно и понятно: город занимает лидирующие позиции в формировании ВВП, внося более четверти в государственную копилку. Кроме того, в Минске проживает пятая часть населения страны. Только вот непонятно: хорошо это или не очень.





Александр Лукашенко уверен: если так пойдёт и дальше, встанет вопрос о недостаточности предприятий. В то же время правительство взяло курс на равномерное развитие других регионов страны. Работа с инвестиционными проектами в Минске – ещё один важный вопрос. Инвесторы есть, но все ли исполняют взятые обязательства? Президент дал поручение разобраться с долгостроями, которые должны были бы приносить прибыль, а пока только и делают, что портят вид.

Новый мэр – и у города новая жизнь. Календарь перевернуть – и нынешнего градоначальника назначили 3 сентября. Правда, в такой ситуации день за два. Александр Лукашенко даже пошутит: считай, что третий год на посту. Доклад мэра планировался едва ли не кулуарным, но Президент настоял: зовите глав районов. Это же столица, а не уездный город М!

Первое, за что спрашивает Президент, так это за экономику. Если учитывать пандемию и кризис, ею спровоцированный, то стакан, скорее, наполовину полон. За четыре месяца валовой региональный продукт вырос на 1,6%, подросла и зарплата – это в среднем почти две тысячи рублей, увеличились отчисления в столичный бюджет, а это залог развития социальной сферы. Но этого Президенту недостаточно.

Ещё один важный показатель – в столице живут больше двух миллионов человек, и население всё время растёт. Любой другой город Президент бы хвалил, но только не Минск. Калька с «Москва не резиновая», конечно, набила оскомину, но Александр Лукашенко не устаёт повторять: Минск и в самом деле не растянешь. Дома-скворечники в больших спальных районах – и это уже давно не только Каменная Горка. К слову, о ней наслышаны и далеко за МКАДом. В час пик отдельные магистрали задыхаются в пробках, и дорога на работу для многих становится тренажёром по обретению внутреннего спокойствия. А есть ведь города-спутники! Александр Лукашенко (хоть сам в пробках не стоит) проблему знает, но предлагает взглянуть на неё шире.

Президент спрашивает и о настроениях горожан, ведь если Минск пытались окрасить в бело-красные цвета, значит, это кому-то да было нужно. Александр Лукашенко ждёт предложений – что могут сделать власти, чтобы не дать почвы… Тем более, впереди лето – время массовых мероприятий. А как некоторые умеют «гулять», они показали.

И к столичным властям есть вопросы – в части рациональности использования земель и эффективности работы ЖКХ. Последнее – больной вопрос. И, кстати, может, сами горожане помогут его решить? Власти Минска намерены пересмотреть местное самоуправление.

Подготовлен проект указа, который ещё доработают. Как это может быть, мэр описывает пока в общих чертах.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «Районные администрации – небольшие по своему составу, а население некоторых районов довольно большое. Так, во Фрунзенском проживают 470 тысяч человек, в Московском – 320 тысяч. Естественно, в том, чтобы дойти до каждого конкретного человека, есть определенные вопросы. Предполагается создание групп, куда будут входить представители общественности, организаций, предприятий, органов местного самоуправления, чтобы они совместно работали на постоянной основе с населением и решали вопросы, которые для большинства людей являются насущными».

И согласитесь, для многих насущное – это состояние лифта в подъезде или ямы в дворовых проездах, одним словом – благоустройство. Ведь Минск – это не только Троицкое и Национальная библиотека, Красный костёл и Площадь Победы. И что скрывается за парадной стороной здания – часто самое интересное. Хотя без этих знаковых объектов город точно был бы другим. К слову, заметный и сам по себе Кафедральный собор вскоре станет ещё более символичным местом – возле него установят памятник митрополиту Филарету – герою Беларуси и по званию, и по духу.

Фото: БЕЛТА

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