ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Митрополит Вениамин о роли церкви и государства: первая заботится о внутреннем мире человека, второе – о внешней стороне жизни

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин о роли церкви и государства: первая заботится о внутреннем мире человека, второе – о внешней стороне жизни

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какой он видит роль церкви в жизни государства и человека.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «У государства и церкви разные задачи. В чем-то они пересекаются. Государство заботится о внешней стороне жизни народа. И о защите внешних границ, интересов государства. А церковь заботится о внутреннем мире человека, о спасении его души. Поэтому, с одной стороны, и государство, и церковь проявляет заботу о людях. По-разному это выполняют. История нам не много являет примеров, как могут строиться взаимоотношения. И среди этих много различных примеров, наверное, самый лучший, – когда есть гармоничное восприятие двух сторон друг друга и когда есть взаимодействие во благо своего народа. Конечно, и государственная структура не идеальна, как не идеальны и люди, которые управляют механизмами государственными. Как и церковь. Это тело Христово, главой которой является сам Христос. Но вместе с тем церковь составляют люди, в том числе священнослужители, миряне, которые имеют свои недостатки, несовершенства. Но если на этом не акцентировать внимание, каждому стараться честно и правильно выполнять свою функцию, предназначение, то тогда, несомненно, будет больше гармонии в нашем обществе. Надо сознавать, что на земле мы не можем построить рай».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какой он видит роль церкви в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 100 гадоў з дня народзінаў Андрэя Сахарава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by