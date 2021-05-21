Митрополит Вениамин о роли церкви и государства: первая заботится о внутреннем мире человека, второе – о внешней стороне жизни

Источник материала: ОНТ

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какой он видит роль церкви в жизни государства и человека.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «У государства и церкви разные задачи. В чем-то они пересекаются. Государство заботится о внешней стороне жизни народа. И о защите внешних границ, интересов государства. А церковь заботится о внутреннем мире человека, о спасении его души. Поэтому, с одной стороны, и государство, и церковь проявляет заботу о людях. По-разному это выполняют. История нам не много являет примеров, как могут строиться взаимоотношения. И среди этих много различных примеров, наверное, самый лучший, – когда есть гармоничное восприятие двух сторон друг друга и когда есть взаимодействие во благо своего народа. Конечно, и государственная структура не идеальна, как не идеальны и люди, которые управляют механизмами государственными. Как и церковь. Это тело Христово, главой которой является сам Христос. Но вместе с тем церковь составляют люди, в том числе священнослужители, миряне, которые имеют свои недостатки, несовершенства. Но если на этом не акцентировать внимание, каждому стараться честно и правильно выполнять свою функцию, предназначение, то тогда, несомненно, будет больше гармонии в нашем обществе. Надо сознавать, что на земле мы не можем построить рай».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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