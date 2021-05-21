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Завершились первые финалы детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершились первые финалы детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой» проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба.

Уже определились победители в трёх возрастных группах. Решающие поединки выдались жаркими, ведь никто не хотел уступать. Здорово заявили о себе юные волейболисты Гродненской областной из СДЮШОР имени Сапеги, которые были лучшими сразу в двух возрастных категориях: 2005 и 2007 годов рождения. А у девочек не старше 12 лет победила вторая команда СДЮШОР волейбольного клуба «Минск». 

Решающий этап турнира проходит в четырёх городах: Минске, Витебске, Жлобине и Гродно. Всего победители будут определены в десяти финалах (возраст участников от 8 до 16 лет). 

«Мяч над сеткой» помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также даёт юным спортсменам бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого турнира.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой» проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба. Уже определились победители в трёх возрастных...
 
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