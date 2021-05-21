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Завершились первые финалы детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»
Источник материала: ОНТ
Соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой» проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба.
Уже определились победители в трёх возрастных группах. Решающие поединки выдались жаркими, ведь никто не хотел уступать. Здорово заявили о себе юные волейболисты Гродненской областной из СДЮШОР имени Сапеги, которые были лучшими сразу в двух возрастных категориях: 2005 и 2007 годов рождения. А у девочек не старше 12 лет победила вторая команда СДЮШОР волейбольного клуба «Минск».
Решающий этап турнира проходит в четырёх городах: Минске, Витебске, Жлобине и Гродно. Всего победители будут определены в десяти финалах (возраст участников от 8 до 16 лет).
«Мяч над сеткой» помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также даёт юным спортсменам бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого турнира.
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Соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой» проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба. Уже определились победители в трёх возрастных...
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