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Лукашенко: Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Где это здание?

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Где это здание?Минска? Где это здание?" class="one-news__figure-img">

Соблюдают ли инвесторы свои обязательства, сколько нужно Минску жителей и как быть с долгостроями – во Дворце Независимости говорили о столичных делах.

Одна из тем – не построенный с 2015 года «Газпром-центр». Просто бельмо на глазу. Белорусская «дочка» российской газовой компании решила законсервировать объект. А ведь из-за него снесли автовокзал «Московский». Правда, было это при позапрошлом мэре. В общем, ждали здание высотой до небес, а получили провал.

«Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?», обозначил проблемный вопрос Глава государства.

Такой долгострой в Минске, конечно, не один. И тут уж не важно, какой градоначальник давал добро, разбираться со всем этим «богатством» придётся нынешнему.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «Задача стоит до 1 августа внести конкретные предложения по каждому такому объекту, чтобы долгостроев в Минске больше не было. Кроме того, нами подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами. Таких проблемных в городе 18. Это работа по изъятию участков, чтобы затем на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты».

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Теги: Минск
 
 
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Соблюдают ли инвесторы свои обязательства, сколько нужно Минску жителей и как быть с долгостроями – во Дворце Независимости говорили о столичных делах. Одна из...
 
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