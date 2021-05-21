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Лукашенко: Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Где это здание?
Источник материала: ОНТМинска? Где это здание?" class="one-news__figure-img">
Соблюдают ли инвесторы свои обязательства, сколько нужно Минску жителей и как быть с долгостроями – во Дворце Независимости говорили о столичных делах.
Одна из тем – не построенный с 2015 года «Газпром-центр». Просто бельмо на глазу. Белорусская «дочка» российской газовой компании решила законсервировать объект. А ведь из-за него снесли автовокзал «Московский». Правда, было это при позапрошлом мэре. В общем, ждали здание высотой до небес, а получили провал.
Такой долгострой в Минске, конечно, не один. И тут уж не важно, какой градоначальник давал добро, разбираться со всем этим «богатством» придётся нынешнему.
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Соблюдают ли инвесторы свои обязательства, сколько нужно Минску жителей и как быть с долгостроями – во Дворце Независимости говорили о столичных делах. Одна из...
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