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«Минский хладокомбинат №2» и «Коммунарка» – «Лучшие товары Беларуси». За что так любят продукцию этих предприятий?
Источник материала: ОНТ
Тяжелая и легкая промышленность, машиностроение, переработка, продукты питания. В Минске подвели итоги республиканского конкурса и назвали победителей в номинации «Лучшие товары Беларуси». Среди них – 18 столичных предприятий.
В нашей стране этот конкурс проходит уже 20-й год подряд. Среди претендентов – отечественные предприятия из различных отраслей. На первом этапе оцениваются управленческие и производственные достижения, экономические показатели, на втором – голосует потребитель. Именно его оценка качества товара или услуги зачастую является решающей при определении победителя.
В этом году фабрика «Коммунарка» собрала рекордное количество наград: признана «Лучшим предприятием в отрасли и в регионе». Стала дважды лауреатом за «Стабильное качество», а также за молочный и горький шоколад с начинкой. Продукция, сделанная на новой линии холодного штампа, признана «Новинкой года». «Коммунарка» ежегодно обновляет ассортимент, сегодня в арсенале самого сладкого предприятия более 300 видов продукции: конфеты, шоколад, карамель и какао-порошок. Здесь строго следят за рецептурой, подбором ингредиентов (предпочитают белорусского производства), а также за контролем качества. Продукция успешно экспортируется в 25 стран включая такие дальние рынки как Китай, Сингапур.
Еще один фаворит конкурса – «Минский хладокомбинат №2». В этом году удостоен звания лучший в номинации «Продовольственные товары» за шоколадный «Каштан» и крем-брюле в стаканчике. За более чем 70-летнюю историю, предприятие стало лидером по производству мороженого в стране на отечественном сырье. Продукт на 100% натуральный. На заводе провели полную модернизацию, обновили линии, за счет чего объем продукции вырос вдвое. Сейчас на предприятии выпускают около 100 наименований. На минском мороженом выросло не одно поколение белорусов, и предприятие продолжает хранить «тот самый вкус детства».
Предприятия могут разместить знак победителя конкурса на своей продукции или упаковке. Ведь для многих белорусов логотип «Лучшие товары» – знак качества, который уже получил подтверждение и экспертов и рядовых покупателей.
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«Минский хладокомбинат №2» и «Коммунарка» – «Лучшие товары Беларуси». За что так любят продукцию этих предприятий?
Тяжелая и легкая промышленность, машиностроение, переработка, продукты питания. В Минске подвели итоги республиканского конкурса и назвали победителей в...
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