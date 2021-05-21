«Минский хладокомбинат №2» и «Коммунарка» – «Лучшие товары Беларуси». За что так любят продукцию этих предприятий?

Источник материала: ОНТ

Тяжелая и легкая промышленность, машиностроение, переработка, продукты питания. В Минске подвели итоги республиканского конкурса и назвали победителей в номинации «Лучшие товары Беларуси». Среди них – 18 столичных предприятий.





В нашей стране этот конкурс проходит уже 20-й год подряд. Среди претендентов – отечественные предприятия из различных отраслей. На первом этапе оцениваются управленческие и производственные достижения, экономические показатели, на втором – голосует потребитель. Именно его оценка качества товара или услуги зачастую является решающей при определении победителя.

В этом году фабрика «Коммунарка» собрала рекордное количество наград: признана «Лучшим предприятием в отрасли и в регионе». Стала дважды лауреатом за «Стабильное качество», а также за молочный и горький шоколад с начинкой. Продукция, сделанная на новой линии холодного штампа, признана «Новинкой года». «Коммунарка» ежегодно обновляет ассортимент, сегодня в арсенале самого сладкого предприятия более 300 видов продукции: конфеты, шоколад, карамель и какао-порошок. Здесь строго следят за рецептурой, подбором ингредиентов (предпочитают белорусского производства), а также за контролем качества. Продукция успешно экспортируется в 25 стран включая такие дальние рынки как Китай, Сингапур.

Иван Данченко, генеральный директор фабрики «Коммунарка»: «Нам очень приятно, что была отмечена работа наших технологов. Если вы обратили внимание, то мы ввели линию холодный штамп. Можно делать шоколад с добавками и начинками ускорено. По такой технологии делаю знаменитый батончик KitKat. Но там в качестве добавки используется вафелька. Наши технологи взяли за основу наше национальное, местное сырье: клюкву, яблоко, смородину. Мы сделали начинку, которая и полезна, и вкусна».

Еще один фаворит конкурса – «Минский хладокомбинат №2». В этом году удостоен звания лучший в номинации «Продовольственные товары» за шоколадный «Каштан» и крем-брюле в стаканчике. За более чем 70-летнюю историю, предприятие стало лидером по производству мороженого в стране на отечественном сырье. Продукт на 100% натуральный. На заводе провели полную модернизацию, обновили линии, за счет чего объем продукции вырос вдвое. Сейчас на предприятии выпускают около 100 наименований. На минском мороженом выросло не одно поколение белорусов, и предприятие продолжает хранить «тот самый вкус детства».

Александр Рубинов, директор предприятия «Минского хладокомбината № 2»: «Наш самый бренд – это "Каштан". И в прошлом году мы решили расширить эту линейку "Каштанов" и сделать "Каштан шоколадный". Там натуральный 15-процентный пломбир в глазури. И плюс к этому крем-брюле – пломбир. У нас оно представлено как "Столичное" на палочке, но потребители захотели чистое в стаканчике».

Предприятия могут разместить знак победителя конкурса на своей продукции или упаковке. Ведь для многих белорусов логотип «Лучшие товары» – знак качества, который уже получил подтверждение и экспертов и рядовых покупателей.

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