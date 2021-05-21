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Правительство Израиля утвердило прекращение огня с Палестиной
Источник материала: ОНТ
Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил решение о прекращении огня с Палестиной. Об этом со ссылкой на данные израильского телевидения
Вечером 20 мая Кабинет министров по вопросам безопасности провел заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа. Согласно данным израильских СМИ, члены кабмина рассмотрели вопрос об одностороннем прекращении обстрелов палестинского эксклава.
Режим прекращения огня вступит в силу с двух часов ночи 21 мая.
Решение прокомментировал глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, который отметил, что прекращение огня – хороший шаг, но этого недостаточно. По его словам, ключевым вопросом остается статус Иерусалима.
При этом отмечается, что ранее глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц заявил о том, что вооруженные силы страны готовы к расширению военной кампании против ХАМАС до любых пределов.
Фото: Freepik
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Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил решение о прекращении огня с Палестиной. Об этом со ссылкой на данные израильского...
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