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Митрополит Минский и Заславский Вениамин – о Годе единства и его религиозном смысле
Источник материала: ОНТ
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как он видит соотношение Года единства в Беларуси и религиозности общества.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как он видит соотношение...
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