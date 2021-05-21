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Митрополит Минский и Заславский Вениамин – о Годе единства и его религиозном смысле

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Минский и Заславский Вениамин – о Годе единства и его религиозном смысле

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как он видит соотношение Года единства в Беларуси и религиозности общества.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Это очень близкие понятия. И если нам посмотреть, как создается добрая семья. Всегда кому-то из супругов надо что-то потерпеть, смириться, переступить через какие-то свои планы, обиды, огорчения, чтобы была единая семья, чтобы были мир и гармония. Порой люди к этому идут длительное время, а порой – как-то сразу, с самого начала это складывается. Но несомненно, что каждый человек-христианин, он в своей жизни должен выбирать не какую-то одну добродетель, а стараться в зависимости от того, как складываются обстоятельства. Проявлять или терпение, или смирение, или мужество, или кротость. Вот эти качества. Но то, что единение необходимо в любом обществе, это, конечно, бесспорно. И единство, или лучше сказать – «единение», – это, в общем-то, залог будущего страны, общества. Единению мы должны учиться в малых коллективах: в семье, в школах, в учебных заведениях».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как он видит соотношение...
 
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