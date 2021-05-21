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Митрополит Вениамин – о новых законах, не допускающих реабилитацию нацизма в Беларуси: документы эти важны, но важно, чтобы они были всесторонне выверены

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин – о новых законах, не допускающих реабилитацию нацизма в Беларуси: документы эти важны, но важно, чтобы они были всесторонне выверены

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал подписание закона «О недопущении реабилитации нацизма».

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Обычно позицию Белорусской православной церкви выражает синод. Или, когда нет возможности собраться синоду, обсудить какую-то тему, то Патриарший Экзарх. Должен сказать, что данные темы и документы, они в принципе актуальны для многих стран современного мира. Другой вопрос, что ведь много принимается различных документов. Важно, чтобы эти документы после того, как будут с различных сторон отлажены, они очень умело, четко, деликатно применялись в нашей жизни. И как раз помогли снять те моменты, которые могут в перспективе быть. А что касается вопроса реабилитации нацизма. Хорошо, когда люди любят свою родину, свой народ, страну и стараются много трудиться во благо. Но если это начинает чрезмерно развиваться и за счет этого появляется какое-то превозношение над другим народом, затем даже возникает такая неприязнь к другим странам и народам, затем примешивается к этому гордость. И появляется то, что было, в общем-то, во время Второй мировой войны. То, что так или иначе, повторяется в человеческой истории. И после Великой Отечественной войны нам казалось, что эта тема, в общем-то, закрыта, поэтому документы эти важны. Но важно, чтобы они были всесторонне выверены, и важно, что различные мнения при этом учитываются».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал подписание закона «О...
 
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