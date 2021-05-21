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В Бресте состоялось заседание коллегии Госпогранкомитета Союзного государства

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте состоялось заседание коллегии Госпогранкомитета Союзного государстваБресте состоялось заседание коллегии Госпогранкомитета Союзного государства" class="one-news__figure-img">

Безопасность на рубежах Союзного государства обсудили сегодня в Бресте. Здесь состоялось заседание коллегии пограничных служб Беларуси и России.


Обеспечение безопасности на внешней границе, сближение правовых систем, а также новые научные разработки, которые помогут в оперативно-служебной деятельности. Об этом и не только шла речь на встрече. Стороны также обсудили концепцию программы «Развитие пограничной безопасности» до 2027 года. Её главная цель – обустройство внешней границы Союзного государства, а также противодействие терроризму и международному наркобизнесу в пограничном пространстве.  

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Теги: Брест
 
 
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Безопасность на рубежах Союзного государства обсудили сегодня в Бресте. Здесь состоялось заседание коллегии пограничных служб Беларуси и России. Обеспечение...
 
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