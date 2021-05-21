В Бресте состоялось заседание коллегии Госпогранкомитета Союзного государства

Источник материала: ОНТ

Бресте состоялось заседание коллегии Госпогранкомитета Союзного государства" class="one-news__figure-img">

Безопасность на рубежах Союзного государства обсудили сегодня в Бресте. Здесь состоялось заседание коллегии пограничных служб Беларуси и России.





Обеспечение безопасности на внешней границе, сближение правовых систем, а также новые научные разработки, которые помогут в оперативно-служебной деятельности. Об этом и не только шла речь на встрече. Стороны также обсудили концепцию программы «Развитие пограничной безопасности» до 2027 года. Её главная цель – обустройство внешней границы Союзного государства, а также противодействие терроризму и международному наркобизнесу в пограничном пространстве.

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