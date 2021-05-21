Митрополит Вениамин: священнослужители не должны участвовать в политических действиях

Источник материала: ОНТ

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, допустимо ли священнослужителям принимать участие в политической жизни страны.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Каждый человек имеет право на свое мнение. Точно также, как имеет право на ошибку. Но каждый священнослужитель призван быть образцом каким-то для других людей, вместе с тем – духовным отцом. Его руководство должно быть, прежде всего, духовным, нравственным. Чтобы снять вот это искушение возможности как-то уклоняться от определенного заповедного святыми отцами пути служения священника. Совсем недавно был принят главный сейчас для руководства, для Русской православной церкви, документ – "Социальная концепция". И в этом документе прописывается, напоминается, что священнослужители не должны участвовать в каких-то политических действиях, мероприятиях».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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