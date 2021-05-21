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Митрополит Вениамин – о христианстве и БЧБ-флаге: изначально не говорилось о Христе, флаг использовался для других целей
Источник материала: ОНТ
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о неправомерности использования религиозных символов для достижения политических целей.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Митрополит Вениамин – о христианстве и БЧБ-флаге: изначально не говорилось о Христе, флаг использовался для других целей
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о неправомерности...
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