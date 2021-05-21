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Митрополит Вениамин – о христианстве и БЧБ-флаге: изначально не говорилось о Христе, флаг использовался для других целей

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин – о христианстве и БЧБ-флаге: изначально не говорилось о Христе, флаг использовался для других целей

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о неправомерности использования религиозных символов для достижения политических целей. 

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Если вспоминать историю, как появился бело-красно-белый флаг, то сама история, она показывает некоторую такую противоречивость, которая уже заложена. И изначально не говорилось о Христе, о том, что это символ христианской веры, когда образовывался флаг. Он использовался для других целей. Кроме того, известно, это из истории никак нельзя выбросить, это не забывается, что данный символ также использовали коллаборационисты во времена Великой Отечественной войны. И есть свидетели – если не живые, то те, которые от своих дедов, прадедов слышали об этом. И в отношении данной темы можно вспомнить, что фашистская свастика, она ведь по сути своей напоминает нам крест, и даже в учебниках дореволюционных и духовных семинариях указывалось на то, что это, по сути дела, гамматический крест. Но крест, который был у фашистской Германии, он никогда не отождествлялся с религиозным символом. И тут важно, чтобы мы также сознавали, что те символы, которые используются для подтверждения или обозначения каких-то политических моментов или расположения, не связывались воедино с религиозными подходами, темами».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о неправомерности...
 
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