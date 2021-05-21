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Митрополит Вениамин – о спекуляциях понятиями «добро-зло» и «свет-тьма» во время протестов в Беларуси

21.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин – о спекуляциях понятиями «добро-зло» и «свет-тьма» во время протестов в Беларуси

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал попытки некоторых протестующих белорусов ассоциировать себя со «светом», а тех, кто поддерживает действующую власть, причислять к темным силам.  

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Вопрос не простой. Чтобы на него ответить, хотелось бы вспомнить, как однажды к одному старцу пришли братья одного монастыря и начали жаловаться, что брат живет не правильно, не хорошо, нарушает не только монашеские уставы, уклады, но и с точки зрения нравственной неправильно себя ведет. Жалуются старцу. Он сидит в задумчивости такой, потом говорит: а что, как вы рассудите, куда определить душу его после смерти? Если сказать "в ад" – какая ответственность! А если сказать "в рай"? А промежуточный вариант какой-то? И мы ведь, люди, порой видим только внешнюю сторону. Я как священнослужитель часто сталкивался с тем, что по восприятию других людей или по тому, как вижу сам, складывается такое впечатление. Но это как-то вообще не хорошо, не правильно. Надо принять какие-то меры, разобраться. По-другому все должно быть. Но когда начинаешь беседовать с человеком, видишь, что порой складываются у него обстоятельства. Порой он глубоко переживает. И те слова, которые хотел сказать ему, они неприемлемы, потому что тут живая душа человека. И важно не указать человеку на его недостаток, а важно, чтобы он сам его увидел и постарался исправиться. Поэтому и вопрос в том, что человек приходит в храм после того, как он сделал неправильный поступок – это не плохо. Но если он потом опять его повторяет и опять, это психологической такой момент, чтобы снять груз вины, ответственность, то это неправильно. А вот желание исправиться – быть может, у человека не сразу получается. Эта борьба должна быть. Конечно, если мир будет только в черно-белых цветах, невозможно будет в этом мире жить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал попытки некоторых...
 
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