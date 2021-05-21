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Рост ВВП, инвестиционные вклады и падение криптоактивов. Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Биржевой экспорт белорусских товаров в Великобританию в январе-апреле вырос в 13 раз – почти 9,5 миллионов долларов. А вот какую сумму иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в первом квартале? И проекты в каких отраслях будут финансировать дальше? Что происходит с корзиной валют и рублём?
Валовой внутренний продукт Беларуси вырастет больше чем на 2,5%. Такого роста ожидает Минэкономики в первой половине года.
В зоне роста сейчас – промышленность, оптовая торговля, информация и связь. Позитивный момент – готовую продукцию не складируем, запасы – минимальные. В первом квартале наметилось восстановление сельского хозяйства и отраслей услуг – торговли, транспорта, гостиниц, общепита. Но стоит «подтянуться» строительству. Уже есть первая оценка ВВП от Белстата за январь – апрель. Почти 51 миллиард рублей – это плюс 2,5% к уровню такого же периода 2020-го. Объём промышленного производства превышает 46 миллиардов – это рост на 11%.
Фиксируется сбалансированность экономики и стабильность на валютном рынке. Белорусский рубль укрепился к корзине валют с начала года практически на 2,4%. И, вероятно, продолжит двигаться в том же направлении. Доллар сейчас особенно дешевый и может ещё снизиться до отметки в 2,5 рубля. Российская валюта, по-видимому, тоже потеряет в стоимости. Ориентир – 3 рубля 35-40 копеек. Сдать позиции может и евро. На неделе он торговался на более низких отметках.
И по итогам полугодия инвестиции могут продемонстрировать рост. Всё те же 2,5%. Прогноз Минэкономики делает, опираясь на итоги января – марта, а также частичную статистику за четыре месяца. Обсудим реалии и перспективы с управляющим партнёром инвестиционно-консалтинговой компании Олегом Ильиным.
Малый и средний бизнес дают более четверти ВВП. 26,5% – это результат за 2020. В стране порядка 112 тысяч организаций малого и среднего бизнеса.
Большинство «частников» занимается оптовой и розничной торговлей, ремонтом машин – 34%. Годовое значение выручки – 158 миллиардов. Это свыше 42% в объёме республиканских поступлений. А вот тех, кто работает, что называется, на себя, но для людей и страны, практически 270 тысяч. Столько у нас индивидуальных предпринимателей на начало года.
Оплачивали товары и услуги, естественно, платёжными карточками, которых больше 15 миллионов 350 тысяч штук. Это данные Нацбанка на начало апреля. Большинство – международных платёжных систем. Сейчас «пластик» принимают порядка 120 тысяч организаций торговли. В стране около 4,5 тысяч банкоматов и трёх тысяч инфокиосков. Совершить операции с бесконтактными картами можно в банкоматах – их почти полторы сотни. А вот принимают их свыше 155 тысяч терминалов. Карты стандарта EMV, т.е. с чипом, обслуживаются в 160 тысячах терминалов и почти 4,5 тысячах банкоматов. Интересно, что число карт выросло больше чем в полтора раза за последние 10 лет.
А вот «цифру» на этой неделе штормило. Падение криптоактивов началось после решения Китая усилить регуляторное давление на криптобизнес. Народный банк запретил проводить транзакции, связанные с криптовалютой. Спад был рекордным с марта 2020. Потери сектора уже оцениваются примерно в триллион долларов. В итоге биткоин торгуется в районе 39 тысяч долларов. Эфириум – в пределах 2,5 тысяч.
А вот основателю Amazon, похоже, не хватает денег. Полёт в космос от компании Джеффа Безоса Blue Origin подорожал на миллиард долларов. За посадочное место в ракете готовы заплатить более 5 тысяч претендентов из 136 стран. Туристы проведут на борту примерно 11 минут. Полёт на околоорбитальное пространство намечен на 20 июля. Его состав определится на аукционе в начале июня. Сколько человек полетит – неизвестно.
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Биржевой экспорт белорусских товаров в Великобританию в январе-апреле вырос в 13 раз – почти 9,5 миллионов долларов. А вот какую сумму иностранные инвесторы вложили...
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