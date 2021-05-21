Рост ВВП, инвестиционные вклады и падение криптоактивов. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Биржевой экспорт белорусских товаров в Великобританию в январе-апреле вырос в 13 раз – почти 9,5 миллионов долларов. А вот какую сумму иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в первом квартале? И проекты в каких отраслях будут финансировать дальше? Что происходит с корзиной валют и рублём?





Валовой внутренний продукт Беларуси вырастет больше чем на 2,5%. Такого роста ожидает Минэкономики в первой половине года.

В зоне роста сейчас – промышленность, оптовая торговля, информация и связь. Позитивный момент – готовую продукцию не складируем, запасы – минимальные. В первом квартале наметилось восстановление сельского хозяйства и отраслей услуг – торговли, транспорта, гостиниц, общепита. Но стоит «подтянуться» строительству. Уже есть первая оценка ВВП от Белстата за январь – апрель. Почти 51 миллиард рублей – это плюс 2,5% к уровню такого же периода 2020-го. Объём промышленного производства превышает 46 миллиардов – это рост на 11%.

Фиксируется сбалансированность экономики и стабильность на валютном рынке. Белорусский рубль укрепился к корзине валют с начала года практически на 2,4%. И, вероятно, продолжит двигаться в том же направлении. Доллар сейчас особенно дешевый и может ещё снизиться до отметки в 2,5 рубля. Российская валюта, по-видимому, тоже потеряет в стоимости. Ориентир – 3 рубля 35-40 копеек. Сдать позиции может и евро. На неделе он торговался на более низких отметках.

И по итогам полугодия инвестиции могут продемонстрировать рост. Всё те же 2,5%. Прогноз Минэкономики делает, опираясь на итоги января – марта, а также частичную статистику за четыре месяца. Обсудим реалии и перспективы с управляющим партнёром инвестиционно-консалтинговой компании Олегом Ильиным.

- Три миллиарда долларов вложили в реальный сектор иностранные инвесторы в первом квартале. О чём это говорит? Олег Ильин, управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании: - На наш взгляд, три миллиарда для первого квартала – это большая сумма. Мы ощущаем в рамках своей компании приход иностранных игроков, которые заинтересованы в организации производств в переработке, в частности из стран Бенилюкс. Мы видим сейчас (есть целый пул проектов инвестиционных), где инвесторы из Бельгии, Нидерландов, которые заинтересованы в организации инвестиционных проектов в сфере деревообработки, в сфере производства продуктов питания, также производстве удобрения. - Прямые инвестиции составили 84,5% от всех зарубежных вложений. - На наш взгляд, сейчас большую роль сыграл тот отложенный спрос в отношении проектов, которые планировались в прошлом году. Потому что мы, по результатам первого квартала, когда начался ковид, ощутили, что более 10 крупных инвесторов, которые планировали организацию производств в Беларуси, поставили проекты на паузу. Некоторые из них сейчас начинают оживать. И по ряду проектов мы ощущаем начало инвестиционного, прединвестиционного цикла. Я думаю, что во втором квартале реальные инвестиции из этого пула в белорусскую экономику придут. - Ведь на самом деле на фоне пандемии объем инвестиций в мире в 2020 году снизился на 42%. Такой спад в последний раз фиксировали вообще в 90-х. - Если смотреть статистику, то Беларусь, как ни странно, по результатам прошлого года по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения обошла некоторые страны Западной Европы. Поэтому можно говорить, что инвестиционный потенциал есть, есть интерес со стороны иностранного инвестиционного сообщества. - И куда с большей вероятностью будут вкладывать инвесторы? - Из нашего опыта и анализа последних лет, мне кажется, наиболее привлекательными сферами являются производство продуктов питания, деревообработка, сельское хозяйство и, безусловно, IT-отрасль. По недавнему исследованию, которое мы провели, где был сравнительный анализ лучших IT-юрисдикций с точки зрения инвестиционной привлекательности, Беларусь уверенно попала в тройку. - В настоящее время, чтобы определить точки роста инвестиционного климата, улучшения инвестиционного потенциала, мы совместно с Национальным агентством инвестиций и приватизации проводим исследование и проводим опрос иностранных инвесторов, которые уже работают в Беларуси, на предмет того, что ещё можно улучшить. Может нужны инфраструктурные улучшения какие-то, может быть дополнительные стимулы, льготы. Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем пул рекомендаций, которые могут быть интегрированы в реальную практику.

Малый и средний бизнес дают более четверти ВВП. 26,5% – это результат за 2020. В стране порядка 112 тысяч организаций малого и среднего бизнеса.

Большинство «частников» занимается оптовой и розничной торговлей, ремонтом машин – 34%. Годовое значение выручки – 158 миллиардов. Это свыше 42% в объёме республиканских поступлений. А вот тех, кто работает, что называется, на себя, но для людей и страны, практически 270 тысяч. Столько у нас индивидуальных предпринимателей на начало года.

Оплачивали товары и услуги, естественно, платёжными карточками, которых больше 15 миллионов 350 тысяч штук. Это данные Нацбанка на начало апреля. Большинство – международных платёжных систем. Сейчас «пластик» принимают порядка 120 тысяч организаций торговли. В стране около 4,5 тысяч банкоматов и трёх тысяч инфокиосков. Совершить операции с бесконтактными картами можно в банкоматах – их почти полторы сотни. А вот принимают их свыше 155 тысяч терминалов. Карты стандарта EMV, т.е. с чипом, обслуживаются в 160 тысячах терминалов и почти 4,5 тысячах банкоматов. Интересно, что число карт выросло больше чем в полтора раза за последние 10 лет.

А вот «цифру» на этой неделе штормило. Падение криптоактивов началось после решения Китая усилить регуляторное давление на криптобизнес. Народный банк запретил проводить транзакции, связанные с криптовалютой. Спад был рекордным с марта 2020. Потери сектора уже оцениваются примерно в триллион долларов. В итоге биткоин торгуется в районе 39 тысяч долларов. Эфириум – в пределах 2,5 тысяч.

А вот основателю Amazon, похоже, не хватает денег. Полёт в космос от компании Джеффа Безоса Blue Origin подорожал на миллиард долларов. За посадочное место в ракете готовы заплатить более 5 тысяч претендентов из 136 стран. Туристы проведут на борту примерно 11 минут. Полёт на околоорбитальное пространство намечен на 20 июля. Его состав определится на аукционе в начале июня. Сколько человек полетит – неизвестно.

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