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Патриотический туризм: Беларусь и Россию свяжут туристические маршруты
21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общие туристические маршруты свяжут Беларусь и Россию. Парламентарии Союзного государства обсудили историко-патриотический туризм, передает «МИР 24».
Одно из предложений – во время каникул делать студентам транспортную скидку по познавательным маршрутам. Это позволит развивать в странах внутренний туризм, а также сохранить историческую память.
«Есть такой большой проект – оцифровка памятников. Это тоже очень важно, потому что все больше и больше люди уходят в цифровую реальность, важно, когда люди могут почитать про памятники. Развитие исторического туризма идет, но еще многое нужно сделать», – рассказала заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак.
В Союзном государстве реализуется сразу несколько проектов, которые связаны с патриотическим воспитанием. Это совместные фестивали и отдых в оздоровительных центрах, с экскурсиями.
Встречу парламентарии Беларуси и России провели в одном из популярнейших туристических мест Беларуси – в Мирском замке.
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Одно из предложений – во время каникул делать студентам транспортную скидку по познавательным маршрутам.
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