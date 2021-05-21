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Патриотический туризм: Беларусь и Россию свяжут туристические маршруты

21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общие туристические маршруты свяжут Беларусь и Россию. Парламентарии Союзного государства обсудили историко-патриотический туризм, передает «МИР 24».

Одно из предложений – во время каникул делать студентам транспортную скидку по познавательным маршрутам. Это позволит развивать в странах внутренний туризм, а также сохранить историческую память.

«Золотое кольцо в России, нам нужно такое же кольцо по историко-патриотическому маршруту для наших с вами молодых людей, для школьников. Это трудная работа, должны быть подключены не только родители, ведомства – все», – рассказала председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Елена Афанасьева.

«Есть такой большой проект – оцифровка памятников. Это тоже очень важно, потому что все больше и больше люди уходят в цифровую реальность, важно, когда люди могут почитать про памятники. Развитие исторического туризма идет, но еще многое нужно сделать», – рассказала заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак.

В Союзном государстве реализуется сразу несколько проектов, которые связаны с патриотическим воспитанием. Это совместные фестивали и отдых в оздоровительных центрах, с экскурсиями.

Встречу парламентарии Беларуси и России провели в одном из популярнейших туристических мест Беларуси – в Мирском замке.



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Одно из предложений – во время каникул делать студентам транспортную скидку по познавательным маршрутам.
 
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