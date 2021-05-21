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Лесная промышленность: Беларусь перешла от подготовки сырья к обработке

21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сменила статус. От сырьевого перешла к обрабатывающему. Об этом заявил министр лесного хозяйства. Сегодня в Минске он открыл профильную выставку, передает «МИР 24».

Кроме того, Беларусь практически одна из первых в Европе справилась с проблемой усыхания лесов. Массивы удалось оздоровить и вывести жуков-короедов. Больных деревьев и, соответственно, вырубки, стало меньше, сократились и объемы заготовок. Теперь упор делают на переработку сырья внутри страны.

«Мы были вынуждены в начале этого года принять решение и ограничить организации и отрасли в экспорте щепы. Потому что это сегодня все перерабатывается в стране. Мы наконец-то стали обрабатывающей страной», – рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Для лесного хозяйства в Беларуси производится практически вся необходимая техника. Отечественные форвардеры и харвестеры по уровню соизмеримы со многими известными мировыми компаниями. Среди новых белорусских технологий в отрасли – создание единой системы электронного учета древесины. Оцифровку прошел и весь лесной фонд страны.

Профильная выставка будет работать в Минске еще три дня. В программе – демонстрация лесозаготовительной техники, конкурс операторов грузоподъемных машин, а также эстафета вальщиков леса.



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Теги: Минск
 
 
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Кроме того, Беларусь практически одна из первых в Европе справилась с проблемой усыхания лесов.
 
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