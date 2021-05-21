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«Мешков Брест» уступил «Барселоне» и во втором матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов

21.05.2021 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице Каталонии на площадке «Палау Блауграна» прошел ответный четвертьфинальный поединок гандбольной Лиги чемпионов.

«Мешков Брест» уступил «Барселоне» и во втором матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов
Фото BGKPress

«Барселона» одержала уверенную победу над «Мешков Брестом» — 40:28 (21:13). Заброшенными мячами у белорусов отличились: Вайлупов (7), Обранович (5), Шумак (4), Разгор (3), Малус (2) и Враньеш (по 2), Будейко, Юринок, Баранов, Вергейчик и Силко (по 1).

Напомним, встреча в Беларуси завершилась также викторией «сине-гранатовых» — 33:29.

 

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Теги: Брест
 
 
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В столице Каталонии на площадке «Палау Блауграна» прошел ответный четвертьфинальный поединок гандбольной Лиги чемпионов.
 
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