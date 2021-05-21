Костел в Беларуси обратится за зарубежной помощью для восстановления санктуария в Будславе

Костел в Беларуси обратится в зарубежные католические организации с просьбой о финансовой помощи для восстановления пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области). Такое решение приняла 19 мая специальная комиссия во главе с епископом Александром Яшевским, сообщает сайт будславского прихода.





Яшевский рассказал членам комиссии о своем визите в Министерство культуры, во время которого обсуждались совместные действия по восстановлению костела. На встрече с министром Анатолием Маркевичем обсудили «сотрудничество и помощь в скором получении соответствующих разрешений, согласований по столь значимому объекту, а также — ходатайство о помощи и совместных действиях по реконструкции святыни».

Члены комиссии решили также усилить молитвенную деятельность. Так, 2-го числа каждого месяца в национальном санктуарии в Будславе будут проводить святую мессу «за всех благодетелей и жертвователей, кто молитвой, трудом и посильными пожертвованиями помогает отстраивать» пострадавший костел.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси епископ Олег Буткевич во время Будславского фестиваля в ночь на 3 июля будет служить благодарственную мессу «за сохранение чудотворной иконы Матери Божьей Будславской».

Кроме того, в октябре, когда в костеле проходит месяц молитвы на розарии, в приходах Минско-Могилевской архидиоцезии ежедневное такое богослужение решено посвящать восстановлению будславского костела.

19 мая национальный санктуарий посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он сообщил, что до конца месяца специалисты должны выдать заключение относительно состояния костела, чтобы иметь возможность начать проектные работы по его восстановлению. После этого будет выбран генподрядчик для ремонтных работ.

«Поставлена задача начать проект временного обеспечения крыши святыни и в течении июня реализовать это обеспечение», — сообщает сайт прихода.

На вечер 20 мая, по сведениям сайта, на восстановление будславского костела собрано 435.595 рублей.

11 мая в будславском костеле случился пожар , из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

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