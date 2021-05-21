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Последние данные: за решеткой находятся 12 сотрудников TUT.by

21.05.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По последним данным TUT.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», судьба еще одного неизвестна.

Последние данные: за решеткой находятся 12 сотрудников TUT.by

В СИЗО КГБ после задержания доставлены главный бухгалтер Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор стартапа RocketData Дарья Данилова (как участница одного из проектов TUT.by).

В ИВС находятся главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, юрист Екатерина Ткаченко, заместитель бухгалтера Мария Новик, менеджер Андрей Авдеев, а также бывший юрист TUT.by Ирина Костюченко.

Под домашним арестом находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Неизвестно местонахождение заместителя директора Александра Дайнеко.

«К некоторым из коллег сегодня вызывали адвокатов. Тех, кто находится [в ИВС] на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС», — говорится в сообщении TUT.by.

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Позже стало известно о задержании более десяти сотрудников компании. Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По последним данным TUT.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», судьба еще одного...
 
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