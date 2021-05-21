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Последние данные: за решеткой находятся 12 сотрудников TUT.by
Источник материала: Навiны
По последним данным TUT.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», судьба еще одного неизвестна.
В СИЗО КГБ после задержания доставлены главный бухгалтер Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор стартапа RocketData Дарья Данилова (как участница одного из проектов TUT.by).
В ИВС находятся главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, юрист Екатерина Ткаченко, заместитель бухгалтера Мария Новик, менеджер Андрей Авдеев, а также бывший юрист TUT.by Ирина Костюченко.
Под домашним арестом находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
Неизвестно местонахождение заместителя директора Александра Дайнеко.
«К некоторым из коллег сегодня вызывали адвокатов. Тех, кто находится [в ИВС] на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС», — говорится в сообщении TUT.by.
Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by
Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Сайт TUT.by с 18 мая
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По последним данным TUT.by, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», судьба еще одного...
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