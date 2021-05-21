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Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

21.05.2021 07:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Весна в этом году совсем хилая, поэтому мы должны сделать все, чтобы хоть как-то ее подлечить. Говорят, для этого надо совершать всякие майские выходки. Например, одеваться не по погоде, жарить шашлыки и вообще делать вид, что на улице уже тепленько. Чтобы притворяться было легче, посмотрели некоторые обустроенные места для пикников. Там можно спрятаться от дождя, укрыться от ветра и, возможно, даже спрятаться от клещей, которых, как известно, бесит комфорт. Вообще, таких мест за МКАДом довольно много, но мы выбрали пятерку наиболее популярных. Смотрим, что они из себя представляют.

«Логойск»

  • Расстояние: 38 км от Минска
  • Адрес: Логойский р-н, Логойский с/с, 36
  • Цена: 55—70 рублей/день
  • Время работы: с 10 до 22 часов
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Сейчас комплекс вовсю готовится к летнему сезону: часть у озера ограждена из-за ремонтных работ.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Цены на беседки начинаются от 55 рублей. В эту стоимость также входит пакет угля (3 кг) и набор из шести шампуров под залог.

Вокруг озера расположены маленькие уютные домики, стоимость таких — 70 рублей/день. На них, похоже, спрос выше. В одной из таких беседок компания уже приготовила шашлыки.

— У нас нет дачи, где можно так отдохнуть. Учитывая, что выбираемся раз в год, можно и потратиться, — говорит Максим.

— Как правило, платное более ухоженное, чистое, за ним следят и убираются. Тут и преимущества: мангал есть и водичка рядом, — дополняет Настя.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Такие же беседки в лесу обойдутся в 55 рублей, они довольно вместительные и уютные, снабжены электричеством на случай, если вы будете сидеть поздним вечером.

Если с погодой не повезло, есть возможность арендовать небольшую беседку-домик за 55 рублей.

При необходимости можно заказать еду в ресторане «Гасцінны маентак», по готовности официанты доставят вам блюда. Из развлечений в комплексе присутствуют веревочный городок, тир, прокат велосипедов, волейбольная и футбольная площадки. На выходных можно сыграть в пейнтбол.



Astoria Riverside

  • Адрес: Минск, пр. Победителей, 116
  • Цена: 150 рублей
  • Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 12 до 23 часов, в пятницу и субботу — с 12 дня до 12 ночи
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

В Astoria Riverside беседки сегодня пустуют, хотя парковка практически полностью заполнена. При входе на территорию чувствуешь себя ВИП-клиентом: то ли атмосфера комплекса, то ли строгий дресс-код официантов на это влияет. А еще отсюда классный вид на водохранилище Дрозды.



Рядом с водой стоят маленькие коттеджи, и, судя по всему, заполнены они под завязку.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Ближе к выходу расположены беседки. Кажутся не самыми удобными, но внешний вид все компенсирует. Аренда — 100 рублей, еще 50 рублей придется отдать за мангал. Шашлычный инвентарь Astoria Riverside не предоставляет, еду из ресторана заказать не получится.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

«Ислочь Парк»

  • Расстояние: 30 км от Минска
  • Адрес: Минская область, Воложинский район, г. п. Раков, Раковский сельский совет, 11
  • Цены: 15—25 рублей/час
  • Время работы: при предварительной оплате не ограничено
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Небольшая парковка на территории комплекса заполнена, машины стоят на обочине. Бронировать беседки здесь нужно задолго до приезда. Оплата почасовая.

Для отдыха можно выбрать одну из трех беседок. Маленькие (до 8 человек) стоят 15 рублей в час, но находятся они на пустыре вокруг футбольного поля. Тут вряд ли получится полностью ощутить атмосферу, но зато активности никто не отменял. Средние (до 12 человек) — 20 рублей в час, большие (до 30 человек) — 25 рублей в час, они как раз и напоминают веранду у бабушки в деревне.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

В стоимость входят дрова. Угли и розжиг можно купить на территории за 7 и 5 рублей соответственно. Еду можно купить в местном ресторане, но забирать ее придется самому.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Большим плюсом парка является и то, что он dog friendly. Лишь одно условие: у вас должен быть поводок на случай, если собака будет мешать другим отдыхающим. Для детей есть батуты, так что и им скучать не придется.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Парк Colt

  • Расстояние: 5 км от Минска
  • Адрес: агрогородок Ратомка, ул. Красивая, 30
  • Цены: 15—30 рублей/час
  • Время работы: с 10 до 22 часов
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

В парке сегодня многолюдно: кто-то празднует день рождения. Помимо заполненных беседок стоит целая очередь желающих пострелять из лука и пневматики. Есть здесь и веревочный городок, однако некоторые дороги проходят близко к зоне отдыха.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Цены в Ратомке бюджетные: навес открытого типа с мангалом на два часа стоит 15 рублей, каждый последующий час — 7,5 рубля. За более комфортную деревянную  беседку на это же время придется отдать 20 рублей. ВИП-домики на 30 человек — 30 рублей.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Парк предоставляет мангал, а в случае необходимости еду можно заказать у партнеров.

Атмосфера в Colt праздничная: танцы в беседках, громкая музыка. А на выходе несколько заказных маршруток дожидаются посетителей. Экшена, однако, добавляет и доносящийся шум от железной дороги.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Комплекс «Веста»

  • Расстояние: 30 км от Минска
  • Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Козловичи
  • Цены: 45—90 рублей за 6 часов
  • Время работы: с 8 утра до 12 ночи
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

В будний день в комплексе пустовато. Домики расставлены вокруг небольшого озера, возле каждого стоит мангал, ничего просить не придется. «Веста» предоставляет два вида беседок: маленькая (помещается 7—15 человек) на 6 часов стоит 45 рублей и большая (для компании от 15 человек) — 90 рублей.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

Из развлечений комплекс предлагает рыбалку: цены начинаются от 9 рублей за час. Можно поужинать в ресторане, правда, цены могут вас немного удивить. На маленький стаканчик капучино придется потратить 5,2 рубля.

Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят
Куда поехать на шашлыки под Минском? Сколько просят за благоустроенные места и как они выглядят

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Теги: Минск
 
 
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Весна в этом году совсем хилая, поэтому мы должны сделать все, чтобы хоть как-то ее подлечить. Говорят, для этого надо совершать всякие майские выходки. Например,...
 
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