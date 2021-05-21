Проект «Раритет». Девятка самых редких автомобилей, появившихся в Беларуси за последние 5 лет (видео)

Источник материала: Onliner Существует целое сообщество людей, с фотоаппаратами охотящихся за эксклюзивными автомобилями, готовых бросить все дела, получив сообщение о местонахождении интересной модели. Зовите их споттерами или фотоохотниками. Благодаря им мы можем узнать о самых редких машинах, оказавшихся в нашей стране. Один из них — блогер Никита Казак, он же nik_thunderbird, — рассказал Onliner о самых ярких раритетах, прибывших в Беларусь за последние пять лет. Заодно вспомнил и те уникальные автомобили, которые в последние годы покинули страну — скорее всего, навсегда.





Kaiser Darrin Sport

Всего за всю историю марки было произведено 435 экземпляров. Машина уникальна тем, что при ее создании впервые в истории автомобилестроения использовали стеклопластиковый кузов среди «американцев». Еще одна особенность — механизм задвигания дверей, которые прячутся непосредственно в крыло. В далеком 1954-м — единственном году выпуска Kaiser Darrin Sport — такой автомобиль стоил $3668 (конечно, ценность валюты была другой). Говорят, проиграл в конкурентной борьбе родстеру Chevrolet Corvette с V8 первого поколения, который тогда продавали за $3523. Сказалась и недостаточная спортивность: устанавливали 2,6-литровый двигатель мощностью всего 90 л. с.