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Денежные «поборы» в школе: за или против? Что говорят родители, учителя, юрист и психолог
Источник материала: Onliner
Так уж повелось, что за все бесплатное в этом мире приходится платить. Школы не исключение: хоть учебники и обучение бесплатные, на многие другие, казалось бы, обязательные вещи приходится скидываться родителям школьников: мыло, туалетная бумага, вода, ремонт и т. д. Одни смирились, другие то и дело бунтуют. Что думают родители и учителя, законно ли это и как прекратить вечное противостояние — читайте в нашей статье.
Родители школьников: «На дворцы деньги есть, а для школ — нет?»
Мнение родителей насчет денежных «поборов» часто бывает диаметрально противоположным: одни относятся к этому с пониманием — «это же для моего ребенка», другие принципиальны — «раз говорите о бесплатном образовании, так обеспечьте его».
— В нашей школе раз в месяц стабильно на что-то собирают: то на воду, то на мыло, то на ремонт. На этот раз — на какое-то там озеленение. Лично для меня это ощутимые суммы — примерно по 10 рублей в месяц набегало, а это без учета школьных принадлежностей. Но раньше я платила — что ни сделаешь для комфорта ребенка. После прошедших выборов я не хожу на родительские собрания (моя дочка всегда училась хорошо) и ни на что не сдаю принципиально, даже с 8 Марта перестали поздравлять нашу классную руководительницу. И таких, как я, минимум 15 человек. Потому что так быть не должно: на дворцы деньги есть, а для школ — нет? — задается вопросом Ольга, мама ученицы 5-го класса.
Если же родители некоторых детей отказываются сдавать на мыло, а их дети потом им пользуются, так вообще начинается «войнушка».
— У нас пять родителей совсем не ходят на школьные собрания, не говоря о том, чтобы собрать с них деньги на что-то, — рассказывает Светлана Иванова, мама 11-классника. — Кто алкоголик, кто потерял веру в учителей. А их дети потом пьют воду из купленного нами кулера и пользуются жидким мылом. У нас по этому поводу было много споров, вплоть до того, что нужно запретить этим детям все. Слава богу, в итоге все успокоились и отстали от этих детей. Они же не виноваты, что их родители такие вот. Не собирать деньги сейчас просто невозможно: финансирования хватает разве что на невысокие зарплаты учителей, какой уж там ремонт? А хочется, чтобы моему ребенку было комфортно учиться.
Для одних родителей выходит 50 рублей в год, а для других — и все 500, все зависит от количества детей и «аппетита» школы. Причем для кого-то проблематично сдать 10 рублей в месяц из-за невысокой зарплаты, а кому-то доход позволяет сдавать столько, сколько попросят. Но оба родителя одинаково хотят, чтобы их детям было комфортно в школе.
— На двоих детей я отдавал в год 100—200 рублей таких вот «благотворительных взносов». Вроде как добровольные, а по факту — принудительные, все по списку. Начнешь возмущаться — «прижмут» твоего ребенка, будут занижать ему оценки, — комментирует Андрей, отец недавнего выпускника и дочери-десятиклассницы. — Вроде как за казенный счет должно быть, мы же платим налоги, но и за шкалу тоже сам плати. То ремонт, то жалюзи новые, воду покупали питьевую, бумажные полотенца, туалетную бумагу, жидкое мыло и еще кучу всего. Многие родители ничего не сдавали, некоторых я вообще впервые увидел у сына на выпускном. Такого, чтобы мы отдали деньги и все это куда-то растворилось, не было: нам всегда показывали суммы, чеки. Остаток лежал на другие нужды, а они всегда есть. Сейчас сын в колледже, и на удивление там нет никаких поборов.
Учитель: «В школе есть 1001 способ устроить „веселую“ жизнь педагогу»
Что касается сбора денег среди родителей учеников, то учителя говорят примерно следующее: из бюджета на многие нужды денег не выделяют, поэтому и приходится собирать добровольные пожертвования. Большинство родителей относится к этому с пониманием. Но в классе стабильно 1—2 человека не сдают ни на что.
— На родительском собрании решают, сколько и на что нужно сдать, все чеки им потом показывают. Берут с небольшим запасом, ведь цены вечно растут, — рассказывает Юлия, классный руководитель одного из начальных классов. — У меня хороший класс, родители с пониманием относятся к тому, что это для детей собирают. Можно и не сдавать (два родителя в классе не из благополучных, а третья принципиально отказывается), но тогда дети будут сидеть в обшарпанном бараке. А ведь малыши вечно все ломают, роняют или царапают из-за своей неуемной энергии. Так что это своего рода амортизация, которую государство не оплачивает. Поверьте, на этом не обогатишься.
Вы за сборы денег в школе (детсаду) или против?
Чтобы сделать свой выбор,
Впрочем, учителя тоже жалуются на всевозможные добровольно-принудительные «поборы». По словам работников школ, с них самих собирают деньги — подписка на госиздания, фонды и концерты. Хотя многие за последний год напрочь отказались от этой традиции.
— У нас в основном обязаловка по «общественно значимым» газетам, их норму на школу определяет горисполком. Когда-то с подачи профкома через школы продавали билеты на различных исполнителей. Их было прямо обязательно разобрать, сейчас такого почти нет. Еще собирали на строящуюся школу и ремонт больницы. Вроде как благотворительная акция, но все должны были отдать указанную сумму по спискам, — вспоминает учитель минской школы Павел. — Еще на Красный Крест, Фонд мира и ОСВОД собирают стабильно: 1—2 раза в год по небольшой сумме. А вот на субботник сдавать почти перестали.
Есть и простые нужды, без которых невозможно комфортно работать в школе.
— Мы коллективом собираем на заправку картриджа для принтера по 2—5 рублей. Но этот год я не сдаю, дома все печатаю. Бывает, что на краску для пола нужно скинуться, — рассказывает Андрей, учитель иностранных языков в райцентре.
— А еще мел я в свой класс сам покупаю. Он нормальный, не крошится. Но это мелочи, мне на год пачки за 2 рубля хватает.
С другой стороны, если я что-то покупаю для школы (необходимое в учебном процессе), то чеки отдаю, а мне потом премией компенсируют. Хотя это как-то не совсем правильно. Но вообще, все зависит от администрации школы. У меня руководство либеральное, поэтому живется попроще, чем остальным.
Еще одна стандартная учительская трата — субботники. У одних собирали по 5 рублей, у других — по 13—19 рублей, у третьих — вообще ничего.
— Зарплата у меня в среднем 800 рублей. Из обязаловки по большому счету только подписка, 50 рублей в квартал. Но у других более 100 выходит. У нас коллектив небольшой, 30 человек всех работников. Третья часть не сдает на эти «левые поборы». Тех, кто не сдал на субботник, вызывала директор, «втирала» про гражданский долг. Я предложил вместо денег лично потрудиться на благо учреждения. Оказалось, не надо, надо сдать деньги, — добавляет Андрей.
Многие скажут: «Откажись, раз не хочешь сидеть в кабале», но учителя возражают: отказаться — значит лишиться премии или вообще работы, а другой в небольшом городе и так нет.
— В школе очень легко устроить постоянный психологический прессинг неугодному человеку. Не сдавших деньги вызывают на беседу к директору, вопросы задают, называют «несознательными гражданами», — рассказывает учитель химии Павел. — В школе есть 1001 способ устроить «веселую» жизнь педагогу. У нас такой широкий спектр обязанностей, что для любого можно найти причину отчитать. У тебя на республиканских конкурсах куча дипломов? Отчитают за то, что дневники у детей не заполнены. Станешь дневники проверять — начнут ругать, что количество дипломов снизилось, а тебе просто некогда заниматься с детьми. Могут расписание сделать, что будешь сидеть в школе до ночи. Или тебе дадут классы послабее, а коллеге — посильнее, и будут при каждом удобном случае говорить, что коллега молодец, а ты никто.
В этом вся суть системы: устраивает человек — его не трогают, не устраивает — теребят постоянно. У нас работает учительница с наградой министерства, но и у нее есть к чему придраться, ведь невозможно по всем фронтам отработать на 100%. От этого психологическое давление получается очень эффективным.
Вот и ответ, почему учителя такие, какие есть, и делают то, что делают.
Психолог: «Не хотите сдавать деньги — складывайте своему ребенку в портфель мыло и туалетную бумагу»
Кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт и председатель совета объединения психологов и психотерапевтов «Гештальт-подход»
— Эта проблема возникла не на пустом месте. Мы пережили бесплатную советскую школу со страшными туалетами, скрипящими партами, незакрывающимися дверями и отсутствием туалетной бумаги. И наконец пришли к выводу: чтобы дети учились в нормальных условиях, родители должны в это инвестировать. Такие проблемы возникают и в элитных школах, даже на Западе. Но путь от «совка» к новой экономике у нас проходит небыстро, — говорит Наталья. — И выхода из данной ситуации пока нет. В школе можно создавать родительские советы, которые будут контролировать покупку необходимых вещей. Эти траты должны быть прозрачны.
Проблема, по мнению психолога, в том, что не все родители понимают это, и одни сдают на нужды школы, а другие — нет.
— С точки зрения психологии это очень сложная ситуация. Вроде все знают, что денег из бюджета ждать не стоит, и знают, на что собранные деньги тратятся.
Но часть людей все равно думает, что учителя озолотятся. Они же пишут жалобы в Минобразования, ООН и Господу Богу.
В свою очередь родители, которые сдают деньги, считают несправедливым, что дети несдавших деньги все равно пользуются общими вещами. А учителя оказываются заложниками этой ситуации, — комментирует Наталья.
Что делать, если половина родителей отказывается сдавать на нужды школы?
Чтобы сделать свой выбор,
Что делать? Оставить в покое людей, которые выступают против «поборов», и не давить на их детей — им и так достается.
— Нужно объяснить остальным родителям, что таких людей по денежным вопросам лучше не трогать. Не хотят сдавать деньги — пусть складывают своему ребенку в портфель мыло, туалетную бумагу, питьевую воду и все остальное, на что сдавать отказались. Но нужно понимать, что ребенок не виноват в том, что у него такие родители.
Ни в коем случае не обижайте его и не тыкайте этим в лицо. Таких детей можно только пожалеть: дома их во всем контролируют родители, совершая над ними экономическое и психологическое насилие, — говорит психолог.
Юрист: «Сборы денег — добровольное дело, а подарок учителю должен быть не более 145 рублей, иначе это взятка»
В яслях, детских садах и школах образование в нашей республике бесплатное, это закреплено в п. 1 ст. 137 Кодекса об образовании. Поэтому администрация указанных учреждений не может принудить родителей сдавать деньги на нужды сада, школы или класса. Делать это или нет — решают сами родители по доброй воле, говорит юрист Татьяна Ревинская.
Организовать сбор денег может только попечительский совет школы, который обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о попечительском совете учреждения образования. Исходя из п. 10.4.1 этого документа попечительский совет может собирать деньги на укрепление материально-технической базы (мебель, инвентарь, приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты, необходимые для реализации образовательных программ).
При этом родительский комитет вправе собирать деньги только на нужды класса, но не школы (например, на питьевую воду, сладости детям к праздникам, другие подобные мелочи) — в соответствии с абз. 2, 9 п. 4 Положения о родительском комитете учреждения общего среднего образования.
— Действия попечительского совета и родительского комитета в вопросе сбора денег носят исключительно рекомендательный характер, — поясняет Татьяна. — Так что если родители приняли решение оказать материальную помощь, то деньги на нужды школы должны быть зачислены на расчетный (банковский) счет по учету прочих государственных средств (п. 24 Положения №146), а вот родительский комитет может собрать деньги наличными. Учителя же и администрация учреждения не имеют права принимать деньги (п. 1 ст. 137 Кодекса об образовании).
Отдельно нужно сказать о сборах денег на подарки учителям. Делать это может только родительский комитет, а цена подарка должна быть не более 5 базовых величин (145 рублей), в противном случае это уже взятка (ст. 546 Гражданского кодекса).
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