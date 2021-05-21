Денежные «поборы» в школе: за или против? Что говорят родители, учителя, юрист и психолог

Источник материала: Onliner Так уж повелось, что за все бесплатное в этом мире приходится платить. Школы не исключение: хоть учебники и обучение бесплатные, на многие другие, казалось бы, обязательные вещи приходится скидываться родителям школьников: мыло, туалетная бумага, вода, ремонт и т. д. Одни смирились, другие то и дело бунтуют. Что думают родители и учителя, законно ли это и как прекратить вечное противостояние — читайте в нашей статье.

Родители школьников: «На дворцы деньги есть, а для школ — нет?»

Мнение родителей насчет денежных «поборов» часто бывает диаметрально противоположным: одни относятся к этому с пониманием — «это же для моего ребенка», другие принципиальны — «раз говорите о бесплатном образовании, так обеспечьте его».

— В нашей школе раз в месяц стабильно на что-то собирают: то на воду, то на мыло, то на ремонт. На этот раз — на какое-то там озеленение. Лично для меня это ощутимые суммы — примерно по 10 рублей в месяц набегало, а это без учета школьных принадлежностей. Но раньше я платила — что ни сделаешь для комфорта ребенка. После прошедших выборов я не хожу на родительские собрания (моя дочка всегда училась хорошо) и ни на что не сдаю принципиально, даже с 8 Марта перестали поздравлять нашу классную руководительницу. И таких, как я, минимум 15 человек. Потому что так быть не должно: на дворцы деньги есть, а для школ — нет? — задается вопросом Ольга, мама ученицы 5-го класса.





Если же родители некоторых детей отказываются сдавать на мыло, а их дети потом им пользуются, так вообще начинается «войнушка».

— У нас пять родителей совсем не ходят на школьные собрания, не говоря о том, чтобы собрать с них деньги на что-то, — рассказывает Светлана Иванова, мама 11-классника. — Кто алкоголик, кто потерял веру в учителей. А их дети потом пьют воду из купленного нами кулера и пользуются жидким мылом. У нас по этому поводу было много споров, вплоть до того, что нужно запретить этим детям все. Слава богу, в итоге все успокоились и отстали от этих детей. Они же не виноваты, что их родители такие вот. Не собирать деньги сейчас просто невозможно: финансирования хватает разве что на невысокие зарплаты учителей, какой уж там ремонт? А хочется, чтобы моему ребенку было комфортно учиться.





Для одних родителей выходит 50 рублей в год, а для других — и все 500, все зависит от количества детей и «аппетита» школы. Причем для кого-то проблематично сдать 10 рублей в месяц из-за невысокой зарплаты, а кому-то доход позволяет сдавать столько, сколько попросят. Но оба родителя одинаково хотят, чтобы их детям было комфортно в школе.

— На двоих детей я отдавал в год 100—200 рублей таких вот «благотворительных взносов». Вроде как добровольные, а по факту — принудительные, все по списку. Начнешь возмущаться — «прижмут» твоего ребенка, будут занижать ему оценки, — комментирует Андрей, отец недавнего выпускника и дочери-десятиклассницы. — Вроде как за казенный счет должно быть, мы же платим налоги, но и за шкалу тоже сам плати. То ремонт, то жалюзи новые, воду покупали питьевую, бумажные полотенца, туалетную бумагу, жидкое мыло и еще кучу всего. Многие родители ничего не сдавали, некоторых я вообще впервые увидел у сына на выпускном. Такого, чтобы мы отдали деньги и все это куда-то растворилось, не было: нам всегда показывали суммы, чеки. Остаток лежал на другие нужды, а они всегда есть. Сейчас сын в колледже, и на удивление там нет никаких поборов.





Учитель: «В школе есть 1001 способ устроить „веселую“ жизнь педагогу»

Что касается сбора денег среди родителей учеников, то учителя говорят примерно следующее: из бюджета на многие нужды денег не выделяют, поэтому и приходится собирать добровольные пожертвования. Большинство родителей относится к этому с пониманием. Но в классе стабильно 1—2 человека не сдают ни на что.

— На родительском собрании решают, сколько и на что нужно сдать, все чеки им потом показывают. Берут с небольшим запасом, ведь цены вечно растут, — рассказывает Юлия, классный руководитель одного из начальных классов. — У меня хороший класс, родители с пониманием относятся к тому, что это для детей собирают. Можно и не сдавать (два родителя в классе не из благополучных, а третья принципиально отказывается), но тогда дети будут сидеть в обшарпанном бараке. А ведь малыши вечно все ломают, роняют или царапают из-за своей неуемной энергии. Так что это своего рода амортизация, которую государство не оплачивает. Поверьте, на этом не обогатишься.





Вы за сборы денег в школе (детсаду) или против?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или За, лишь бы детям было хорошо Пусть государство платит Сдаю лишь на самое необходимое Голосовать

Впрочем, учителя тоже жалуются на всевозможные добровольно-принудительные «поборы». По словам работников школ, с них самих собирают деньги — подписка на госиздания, фонды и концерты. Хотя многие за последний год напрочь отказались от этой традиции.

— У нас в основном обязаловка по «общественно значимым» газетам, их норму на школу определяет горисполком. Когда-то с подачи профкома через школы продавали билеты на различных исполнителей. Их было прямо обязательно разобрать, сейчас такого почти нет. Еще собирали на строящуюся школу и ремонт больницы. Вроде как благотворительная акция, но все должны были отдать указанную сумму по спискам, — вспоминает учитель минской школы Павел. — Еще на Красный Крест, Фонд мира и ОСВОД собирают стабильно: 1—2 раза в год по небольшой сумме. А вот на субботник сдавать почти перестали.





Есть и простые нужды, без которых невозможно комфортно работать в школе.

— Мы коллективом собираем на заправку картриджа для принтера по 2—5 рублей. Но этот год я не сдаю, дома все печатаю. Бывает, что на краску для пола нужно скинуться, — рассказывает Андрей, учитель иностранных языков в райцентре.

— А еще мел я в свой класс сам покупаю. Он нормальный, не крошится. Но это мелочи, мне на год пачки за 2 рубля хватает.

С другой стороны, если я что-то покупаю для школы (необходимое в учебном процессе), то чеки отдаю, а мне потом премией компенсируют. Хотя это как-то не совсем правильно. Но вообще, все зависит от администрации школы. У меня руководство либеральное, поэтому живется попроще, чем остальным.

Еще одна стандартная учительская трата — субботники. У одних собирали по 5 рублей, у других — по 13—19 рублей, у третьих — вообще ничего.

— Зарплата у меня в среднем 800 рублей. Из обязаловки по большому счету только подписка, 50 рублей в квартал. Но у других более 100 выходит. У нас коллектив небольшой, 30 человек всех работников. Третья часть не сдает на эти «левые поборы». Тех, кто не сдал на субботник, вызывала директор, «втирала» про гражданский долг. Я предложил вместо денег лично потрудиться на благо учреждения. Оказалось, не надо, надо сдать деньги, — добавляет Андрей.





Многие скажут: «Откажись, раз не хочешь сидеть в кабале», но учителя возражают: отказаться — значит лишиться премии или вообще работы, а другой в небольшом городе и так нет.

— В школе очень легко устроить постоянный психологический прессинг неугодному человеку. Не сдавших деньги вызывают на беседу к директору, вопросы задают, называют «несознательными гражданами», — рассказывает учитель химии Павел. — В школе есть 1001 способ устроить «веселую» жизнь педагогу. У нас такой широкий спектр обязанностей, что для любого можно найти причину отчитать. У тебя на республиканских конкурсах куча дипломов? Отчитают за то, что дневники у детей не заполнены. Станешь дневники проверять — начнут ругать, что количество дипломов снизилось, а тебе просто некогда заниматься с детьми. Могут расписание сделать, что будешь сидеть в школе до ночи. Или тебе дадут классы послабее, а коллеге — посильнее, и будут при каждом удобном случае говорить, что коллега молодец, а ты никто.

В этом вся суть системы: устраивает человек — его не трогают, не устраивает — теребят постоянно. У нас работает учительница с наградой министерства, но и у нее есть к чему придраться, ведь невозможно по всем фронтам отработать на 100%. От этого психологическое давление получается очень эффективным.

Вот и ответ, почему учителя такие, какие есть, и делают то, что делают.





Психолог: «Не хотите сдавать деньги — складывайте своему ребенку в портфель мыло и туалетную бумагу»

Кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт и председатель совета объединения психологов и психотерапевтов «Гештальт-подход» Наталья Олифирович считает, что бесплатная советская школа прошла и за комфорт детей приходится платить.

— Эта проблема возникла не на пустом месте. Мы пережили бесплатную советскую школу со страшными туалетами, скрипящими партами, незакрывающимися дверями и отсутствием туалетной бумаги. И наконец пришли к выводу: чтобы дети учились в нормальных условиях, родители должны в это инвестировать. Такие проблемы возникают и в элитных школах, даже на Западе. Но путь от «совка» к новой экономике у нас проходит небыстро, — говорит Наталья. — И выхода из данной ситуации пока нет. В школе можно создавать родительские советы, которые будут контролировать покупку необходимых вещей. Эти траты должны быть прозрачны.





Проблема, по мнению психолога, в том, что не все родители понимают это, и одни сдают на нужды школы, а другие — нет.

— С точки зрения психологии это очень сложная ситуация. Вроде все знают, что денег из бюджета ждать не стоит, и знают, на что собранные деньги тратятся.

Но часть людей все равно думает, что учителя озолотятся. Они же пишут жалобы в Минобразования, ООН и Господу Богу.

В свою очередь родители, которые сдают деньги, считают несправедливым, что дети несдавших деньги все равно пользуются общими вещами. А учителя оказываются заложниками этой ситуации, — комментирует Наталья.





Что делать, если половина родителей отказывается сдавать на нужды школы?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Простить, не у всех хорошая ЗП Сдавать должны все! Кто сдает, тот и пользуется Голосовать

Что делать? Оставить в покое людей, которые выступают против «поборов», и не давить на их детей — им и так достается.

— Нужно объяснить остальным родителям, что таких людей по денежным вопросам лучше не трогать. Не хотят сдавать деньги — пусть складывают своему ребенку в портфель мыло, туалетную бумагу, питьевую воду и все остальное, на что сдавать отказались. Но нужно понимать, что ребенок не виноват в том, что у него такие родители.

Ни в коем случае не обижайте его и не тыкайте этим в лицо. Таких детей можно только пожалеть: дома их во всем контролируют родители, совершая над ними экономическое и психологическое насилие, — говорит психолог.





Юрист: «Сборы денег — добровольное дело, а подарок учителю должен быть не более 145 рублей, иначе это взятка»

В яслях, детских садах и школах образование в нашей республике бесплатное, это закреплено в п. 1 ст. 137 Кодекса об образовании. Поэтому администрация указанных учреждений не может принудить родителей сдавать деньги на нужды сада, школы или класса. Делать это или нет — решают сами родители по доброй воле, говорит юрист Татьяна Ревинская.





Организовать сбор денег может только попечительский совет школы, который обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о попечительском совете учреждения образования. Исходя из п. 10.4.1 этого документа попечительский совет может собирать деньги на укрепление материально-технической базы (мебель, инвентарь, приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты, необходимые для реализации образовательных программ).

При этом родительский комитет вправе собирать деньги только на нужды класса, но не школы (например, на питьевую воду, сладости детям к праздникам, другие подобные мелочи) — в соответствии с абз. 2, 9 п. 4 Положения о родительском комитете учреждения общего среднего образования.





— Действия попечительского совета и родительского комитета в вопросе сбора денег носят исключительно рекомендательный характер, — поясняет Татьяна. — Так что если родители приняли решение оказать материальную помощь, то деньги на нужды школы должны быть зачислены на расчетный (банковский) счет по учету прочих государственных средств (п. 24 Положения №146), а вот родительский комитет может собрать деньги наличными. Учителя же и администрация учреждения не имеют права принимать деньги (п. 1 ст. 137 Кодекса об образовании).

Отдельно нужно сказать о сборах денег на подарки учителям. Делать это может только родительский комитет, а цена подарка должна быть не более 5 базовых величин (145 рублей), в противном случае это уже взятка (ст. 546 Гражданского кодекса).