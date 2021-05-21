Эйфелева башня откроется для туристов. Но есть нюанс

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Посещать башню сможет ограниченное количество гостей в день. Ограничительные меры будут действовать все лето.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу обслуживающей компании SETE. Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля после почти девятимесячного перерыва. Об этом в четверг, 20 мая, пишетсо ссылкой на пресс-службу обслуживающей компании SETE.





Отмечается, что количество посетителей башни первое время будет ограничено - в день достопримечательность смогут посетить до десяти тысяч человек. До пандемии башню посещали 25 тысяч человек в день.





Эйфелева башня была закрыта с середины марта до середины мая, а также с конца октября 2020 года.





Ранее сообщалось, что Эйфелева башня впервые сменит цвет с 1968 года.



