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Эйфелева башня откроется для туристов. Но есть нюанс
Источник материала: Партизан
Эйфелева башня откроет туристам двери 16 июля
Фото: Unsplash
Посещать башню сможет ограниченное количество гостей в день. Ограничительные меры будут действовать все лето.
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля после почти девятимесячного перерыва. Об этом в четверг, 20 мая, пишет
Отмечается, что количество посетителей башни первое время будет ограничено - в день достопримечательность смогут посетить до десяти тысяч человек. До пандемии башню посещали 25 тысяч человек в день.
Эйфелева башня была закрыта с середины марта до середины мая, а также с конца октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что Эйфелева башня впервые сменит цвет с 1968 года.
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Эйфелева башня откроет туристам двери 16 июля
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