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Юлия Чернявская не может ни звонить, ни выходить из дома

21.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вдове основателя TUT.by, писателю и культурологу Юлии Чернявской избрали меру пресечения - домашний арест.

Юлия Чернявская не может ни звонить, ни выходить из дома
В течение 10 суток после введения меры пресечения Юлии Чернявской должны предъявить обвинение. Таким образом, в промежутке с 28 по 30 мая ей или предъявят обвинение, или освободят из-под ареста. Если обвинение не будет предъявлено, мера пресечения аннулируется.

Сейчас Юлия Чернявская не может выходить из дома и ни с кем общаться, также не имеет права пользоваться средствами связи.

Еще вчера, 19 мая, адвокат Юлии пыталась найти ее и приезжала в СИЗО КГБ. Но только около 16.00 адвоката вывали в ДФР на следственные действия с подзащитной. Накануне, 19 мая около 21:00, в квартире, где живет Юлия, горел свет. Но дверь никто не открывал, сотрудников правоохранительных органов соседи не видели. Скорее всего, в квартире провели обыск.

На каком основании задержана Юлия Чернявская непонятно. Юридически никакого отношения к TUT.BY она не имеет. Юлия – вдова Юрия Зиссера, наследница его доли в компании Hoster.by. Кроме того, она мать еще одной наследницы Юрия Зиссера, его дочери Евгении, которая и владеет мажоритарной долей в ООО «ТУТ БАЙ медиа». Евгения Чернявская живет в Израиле.
 
 
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Вдове основателя TUT.by, писателю и культурологу Юлии Чернявской избрали меру пресечения - домашний арест.
 
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