Юлия Чернявская не может ни звонить, ни выходить из дома

В течение 10 суток после введения меры пресечения Юлии Чернявской должны предъявить обвинение. Таким образом, в промежутке с 28 по 30 мая ей или предъявят обвинение, или освободят из-под ареста. Если обвинение не будет предъявлено, мера пресечения аннулируется.





Сейчас Юлия Чернявская не может выходить из дома и ни с кем общаться, также не имеет права пользоваться средствами связи.





Еще вчера, 19 мая, адвокат Юлии пыталась найти ее и приезжала в СИЗО КГБ. Но только около 16.00 адвоката вывали в ДФР на следственные действия с подзащитной. Накануне, 19 мая около 21:00, в квартире, где живет Юлия, горел свет. Но дверь никто не открывал, сотрудников правоохранительных органов соседи не видели. Скорее всего, в квартире провели обыск.





На каком основании задержана Юлия Чернявская непонятно. Юридически никакого отношения к TUT.BY она не имеет. Юлия – вдова Юрия Зиссера, наследница его доли в компании Hoster.by. Кроме того, она мать еще одной наследницы Юрия Зиссера, его дочери Евгении, которая и владеет мажоритарной долей в ООО «ТУТ БАЙ медиа». Евгения Чернявская живет в Израиле.