Большинство телеэкспертов в Беларуси оказались из России и Украины

пишет thinktanks.by Оказалось, что белорусские события в основном комментируют иностранцы – обычно российские и украинские пропагандисты и общественные деятели. Многие с августа немедленно переквалифицировались в экспертов по Беларуси. Команда iSANS_Belarus в новом мониторинге изучила все «экспертные» комментарии насчет социально-политических событий в Беларуси, прозвучавшие в еженедельных новостных выпусках телеканалов «Беларусь 1», ОНТ и СТВ в течение трех месяцев после выборов,thinktanks.by Оказалось, что белорусские события в основном комментируют иностранцы – обычно российские и украинские пропагандисты и общественные деятели. Многие с августа немедленно переквалифицировались в экспертов по Беларуси.





Мониторинг охватывал еженедельные новостные программы “Главный эфир” (телеканал “Беларусь 1”), “Контуры” (ОНТ), и “Неделя” (СТВ) в период с 16 августа по 22 ноября 2020 года.





Подготовленный исследователями обзор включает более 250 записей, из них – 98 на основании выпусков “Главного эфира”, 71 – программы “Контуры” и 88 – программы “Неделя”.

“Главный эфир”

Как показал анализ телепередач, в эфирах программы “Главный эфир” наблюдалось доминирование российских и украинских пропагандистов и общественных деятелей (66 комментариев из 98).





На белорусских лиц в рассматриваемый период пришлось менее четверти (18 из 98) комментариев. Большинство “экспертных” цитат и комментариев принадлежало россиянам и украинцам – именно они своеобразно интерпретировали белорусские события в полном соответствии с основными прокремлевскими пропагандистскими нарративами в Беларуси.





В передаче были широко представлены известные прокремлевские пропагандисты, радио- и телеведущие (Владимир Соловьев, Владимир Корнилов, Сергей Михеев, Роман Бабаян, Армен Гаспарян, Александр Сосновский, Дмитрий Куликов, Андрей Кондрашов и др.). Большинство из них до августа 2020 года в выпусках “Главного эфира” не фигурировали.

“Контуры”

В программе “Контуры” на ОНТ большинство “говорящих голов” также были иностранцы (53 комментария из 71). События в нашей стране комментировали преимущественно российские и украинские граждане, реже – известные прокремлевские медиаспециалисты и пророссийские политические деятели из балтийских стран и Польши. Как и в случае с программой “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1”, в “Контурах” на белорусских экспертов пришлось менее четверти комментариев (18 из 71). То есть интерпретировали белорусские события по большей части иностранные граждане.





Как отмечают исследователи iSANS, порой это принимало особенно абсурдные формы. Так, в сюжете про протесты белорусских медиков от 23 августа 2020 года все три комментария предоставляют российские медицинские работники и российские депутат, которые указывают, что необходимо и нельзя делать белорусским медицинским специалистам.

“Неделя”

В программе “Неделя” на СТВ на белорусских лиц пришлось менее половины комментариев, что впрочем примерно вдвое превысило долю таковых в сравнении с выпусками “Главного эфира” и “Контуров” в рассматриваемый период времени. При этом программа “Неделя” гораздо реже “Главного эфира” обращалась к украинским спикерам – ими были украинские журналисты и блогеры, связанные с пророссийскими СМИ (Олеся Медведева, Антон Савичев), публицисты (Руслан Бортник, Алексей Якубин, Сергей Шабовта) и политики (Петр Симоненко, Наталья Королевская).





Как и в случае с программами “Беларусь 1” и ОНТ, множество спикеров до августа 2020 года либо отсутствовали в эфире “Недели”, либо чрезвычайно редко. В качестве экспертов и комментаторов белорусских событий выступил целый ряд известных российских пропагандистов (Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Сергей Михеев и др.), политиков (Геннадий Зюганов, Леонид Калашников), частых комментаторов в прокремлевских СМИ (Елена Пономарева, Николай Межевич и др.).





В исследовании отмечается, что нередко СТВ не указывал аффилиацию белорусских комментаторов – например, глава глава БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко был неоднократно представлен в качестве “студента филфака БГУ”, а глава ECOOM Сергей Мусиенко, заведующий отделом социологии НАН Николай Щекин, работник Академии МВД Беларуси Александр Ивановский – в качестве “политологов”.





Специфический набор комментаторов предопределил пропагандистский и манипулятивный характер их высказываний. Самыми частыми пропагандистскими посылами стали утверждения о причинах массовых протестов как западной провокации и следствиях технологий “цветной 9 революции”, о марионеточном статусе лидеров и участников движения за честные выборы, об отсутствии суверенитета Украины и ее тотальной социально-экономической деградации, авторитаризме и отсутствиях честных выборов, отрешенности правящих элит от населения в западных странах, а также о союзе с Россией как единственно возможном варианте успешного развития Беларуси, говорится в обзоре.



