«Замазаны кровью, им отступать некуда». Чего ждать от силовиков

Какие настроения царят сегодня в силовых ведомствах и как будут вести себя люди в погонах, если сверху поступят приказы, которые повлекут за собой эскалацию насилия?

На эти и другие вопросы искали ответы Naviny.by вместе с экспертами.





«Будут готовы выполнить любой приказ до тех пор, пока государство выполняет свой социальный контракт»

После событий августа 2020-го уволилось много сотрудников внутренних дел и других силовых ведомств, говорит Александр Азаров, представитель инициативы ByPol. Ранее он занимал должность начальника отдела 3-го управления ГУБОПиК по противодействию экстремизму, преподавал в Академии МВД.

Азаров полагает, что счет уволившихся идет на тысячи. За помощью в ByPol обратилось около 500 человек, известно примерно о ста уехавших из страны.

Можно ли полагать, что все, кто остался, готовы взять дубинки и оружие в руки и снова пойти в атаку на мирных граждан?

Силовики не являются некой однородной массой, поэтому судить об их настроениях можно только принимая во внимание, что силовики «делятся на определенные касты», отметил Азаров.

«ОМОН, ГУБОПиК, СОБР, центральный аппарат — у всех сотрудников этих подразделений разные понятия о происходящем и мыслят они по-разному. Вместо уволившихся в низовые подразделения набрали людей невысокого интеллектуального уровня, без образования, сразу после армии. Это несозревшие люди. Их обрабатывают — читают лекции, показывают фильмы, проводят политинформации. Проверяют телефоны на предмет чтения нежелательной информации. Они будут делать всё, что им скажут», — считает Азаров.

Того же, говорит представитель ByPol, можно ожидать от тех, «кому отступать некуда — замаравших себя кровью, пытками в августе 2020 года». Азаров отметил, что эти люди боятся теперь не только за себя. Их убедили, что над ними и их семьями в случае ухода Лукашенко учинят расправу, «будут вешать на деревьях».

Для некоторых в центральном аппарате и в целом для офицеров из-за освободившихся мест открылась дорога вверх по карьерной лестнице. Им есть что терять:

«Некоторые получившие должности после августа 2020 года закрыли рот и будут молчать. Но там много офицеров с несколькими высшими образованиями. При поступлении приказа применить оружие не все из них пойдут на это. Думаю, если бы к протестам подключилась критическая масса народа, некоторые сложили бы оружие».

По мнению представителя инициативы ByPol, для многих оперативных сотрудников раздражающим фактором стало недавнее введение ограничения права на выезд из страны, что создает проблемы для всей семьи силовика. Неоднозначное отношение вызвало и лишение званий указом президента «без всякой аргументации».

Похожая ситуация и в армии, отметил военный эксперт Егор Лебедок. Он обратил внимание на двойственность положения старших офицеров Министерства обороны, а также ключевых фигур других силовых ведомств.

У старших офицеров близка выслуга, есть возможности карьерного роста. С другой стороны, они заработали и общую трудовую пенсию, скорее всего, у них уже есть жилье. Потенциал этих сотрудников можно использовать, если создать им соответствующие условия и дать гарантии безопасности.

Так или иначе, силовой блок чувствует себя победителем, отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий:

«Они увидели, что непропорциональное применение силы эффективно, и готовы на всё. Никаких ограничений на репрессивные практики не существует. Силовики как каста замазаны кровью, им отступать некуда. Поэтому будут готовы выполнить любой приказ до тех пор, пока государство выполняет свой социальный контракт, то есть пока получают вознаграждения и бонусы. Как показывает опыт, например, Венесуэлы, где режим сделал ставку на насилие, силовые ведомства — та часть общества, перед которой государство будет выполнять обязательства до конца».

Почему мало надежды на то, что милиция и армия окажутся с народом

Поэтому ожидать, что армия, милиция и т.д. вдруг окажутся на стороне сторонников перемен, не приходится. Этому способствует, полагает Сивицкий, проведенная зачистка рядов: все, кто был замечен в нелояльности, были осуждены, отправлены в отставку или переведены на нижестоящие должности. Кто не согласился с методами работы, ушли сами.

Кроме того, осталась проблема: даже думающие силовики часто полагают, что протесты были инспирированы коллективным меньшинством.

Психологическое восприятие может измениться, если случится масштабный экономический коллапс, на улицы выйдет, условно говоря, рабочий класс и бюджетники. Это подтверждает и то, сказал Сивицкий, что теперь и сам Лукашенко «видит основную угрозу не со стороны оппонентов режима, которых он загнал в подполье, а со стороны экономики».

В силовых ведомствах сегодня создана атмосфера взаимного недоверия, отметил Александр Азаров. По информации ByPol, сотрудников регулярно заставляют проходить через полиграфы в числе прочего для того, чтобы выявить тех, кто сотрудничает с инициативой и кто имеет непровластные взгляды:

«Нам рассказывают, что люди в курилках уже не говорят о политике. В бане боятся что-то сказать друг другу. Бывший коллега рассказывал, что 15 лет знает человека, но будучи с ним в наряде, ни слова не сказал про политику».

Силовики, отметил Азаров, вообще не представляют жизнь не только после Лукашенко, но и после увольнения.

«Когда я уволился, проработав в системе больше 20 лет, — рассказал он, — будто заново родился. Помню, как пришел в августе и увидел в дежурной части 15 рапортов. Люди увольнялись из-за невозможности воспринять насилие. Я посидел, подумал и написал свой. Когда оценивают перспективы увольнения, силовики думают: “Меня все ненавидят, меня нигде не возьмут на работу”. Они боятся говорить, что они служили в МВД и тем более в подразделениях, которые разгоняли протесты. У многих еще проблема выплаты контрактных, это немалая сумма. Вот и создается впечатление, что проблемы нерешаемые».

Егор Лебедок также отметил, что многие офицеры сегодня находятся в состоянии неопределенности: что будет с ними при Лукашенко, понятно, а вот что с ними будет без Лукашенко, непонятно:

«Для военных людей действительно непонятно, что будет, если в стране произойдут перемены. В большей степени муссируется идея, что силовиков отправят в условный Магадан, то есть теперь угрозы преобладают над перспективами. Любой человек выберет в такой ситуации статус-кво. Чтобы сложилось иначе, им надо объяснить, как будет выстраиваться концепция безопасности, как будут комплектоваться штаты, какую роль отведут КГБ, МВД и армии. Второе направление — социальные гарантии для действующих офицеров».

Офицеры должны иметь гарантии, что при новой власти не будет судов Линча

Эксперты настаивают: чтобы силовики становились сторонниками перемен, офицеры должны иметь гарантии, что при новой власти не будет судов Линча, что всё будет решать только закон и суд.

Среди силовиком немало тех, кому «без разницы, под каким флагом и какие приказы выполнять», отметил Егор Лебедко. Но их потенциал можно использовать с пользой для страны. С одной стороны, такие люди являются колоссальной угрозой для госбезопасности, с другой, «они точно так же, как теперь, будут работать для новой власти без всякого рассуждения и зазрения совести».

Что касается люстрации, действовать надо максимально избирательно, считает эксперт. Тех, кто совершил тяжкие преступления, по его мнению, не так много, к остальным надо найти подход, дать людям освоиться и работать.

Арсений Сивицкий обратил внимание на опыт ЮАР, где не судили тех силовиков (за исключением преступлений против человечности), которые служили апартеиду и сознались в своих преступлениях: «Несмотря на возможные эмоциональные реакции тех, кто прошел через каток репрессий, этот опыт стоит рассмотреть».

По мнению эксперта, массовое увольнение силовиков в надежде заменить их новыми сотрудниками — неверное решение, а «в некоторых случаях это даже опасно». Например, известны факты, что в Польше бывшие силовики, попавшие под люстрацию, организовались в преступные группировки.

Егор Лебедок подчеркнул, что во многих странах, в которых в последние десятилетия менялся политический режим, реформы силового блока проваливались, потому что недооценивался национальный фактор.

«Чтобы проводить глобальную реформу, силовикам нужно прививать чувство ответственности, их надо образовывать. Это серьезная массовая работа», — заключил Егор Лебедок.

Дискуссия «Силовой блок Беларуси: чего от него ждать?» прошла в рамках еженедельного аналитического мониторинга Belarus in Focus в партнерстве с «Пресс-клубом», сайтом экспертного сообщества «Наше мнение» и Белорусским институтом стратегических исследований (BISS).