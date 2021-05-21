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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

21.05.2021 08:36 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%. ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (ветер 14 м/с);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 12 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.
 
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