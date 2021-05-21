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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.
Погода в регионах:
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Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.
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