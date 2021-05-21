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Власти Беларуси признали экстремистскими интернет-каналы Макара и Карач

21.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти внесли в с писок экстремистских телеграм-каналы "Наш дом", "Игорь Макар / Официальный канал" и "Наш дом ТВ", а также youtube-каналы " Наш дом ТВ " и "Игорь Макар".

Соответствующее решение суд Центрального района Минска принял 18 мая на основании материалов ГУБОПиК, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов… в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии», - говорится в сообщении.

«…видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госорганов, а также в них распространяются недостоверные сведения, вызывающие недоверие к представителям правоохранительных органов», - также сказано в сообщении.

За репост информации из этих каналов грозит административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти внесли в с писок экстремистских телеграм-каналы "Наш дом", "Игорь Макар / Официальный канал" и "Наш дом ТВ", а также youtube-каналы " Наш дом ТВ " и "Игорь...
 
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