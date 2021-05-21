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Сегодня в 10.30 станет известно, что дальше с задержанными сотрудниками Tut.by
Источник материала: Партизан
«Сегодня в 10.30 — именно во столько к нам пришли — истекают 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, — сообщает телеграм-канал Tut.by. — Им должны либо предъявить обвинение — и, возможно, заключить под стражу, — либо отпустить на свободу».
На этот момент задержаны 11 сотрудников TUT.BY:
• заместитель главного бухгалтера Мария Новик
• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко
• менеджер Андрей Авдеев
• редактор Ольга Лойко
• журналист Елена Толкачева
• главный редактор Марина Золотова
• генеральный директор Людмила Чекина
• главный бухгалтер Анжела Ассад
• заместитель директора Ирина Рыбалко
• главный инженер Алла Лапатко
• юрист Екатерина Ткаченко
Кроме того, задержана бывший юрист компании Ирина Костюченко, директор Hoster.by Сергей Повалишев, а также Дарья Данилова, которая раньше руководила TAM.by, а сейчас работает в стартапе RocketData.
Напомним, утром 18 мая силовики пришли с обысками в главный и региональные офисы Tut.by и в квартиры нескольких сотрудников.
В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.
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«Сегодня в 10.30 — именно во столько к нам пришли — истекают 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, — сообщает телеграм-канал Tut.by. — Им должны либо...
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