Сегодня в 10.30 станет известно, что дальше с задержанными сотрудниками Tut.by

На этот момент задержаны 11 сотрудников TUT.BY:





• заместитель главного бухгалтера Мария Новик





• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко





• менеджер Андрей Авдеев





• редактор Ольга Лойко





• журналист Елена Толкачева





• главный редактор Марина Золотова





• генеральный директор Людмила Чекина





• главный бухгалтер Анжела Ассад





• заместитель директора Ирина Рыбалко





• главный инженер Алла Лапатко





• юрист Екатерина Ткаченко





Кроме того, задержана бывший юрист компании Ирина Костюченко, директор Hoster.by Сергей Повалишев, а также Дарья Данилова, которая раньше руководила TAM.by, а сейчас работает в стартапе RocketData.





Напомним, утром 18 мая силовики пришли с обысками в главный и региональные офисы Tut.by и в квартиры нескольких сотрудников.