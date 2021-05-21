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Сегодня в 10.30 станет известно, что дальше с задержанными сотрудниками Tut.by

21.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Сегодня в 10.30 — именно во столько к нам пришли — истекают 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, — сообщает телеграм-канал Tut.by. — Им должны либо предъявить обвинение — и, возможно, заключить под стражу, — либо отпустить на свободу».



На этот момент задержаны 11 сотрудников TUT.BY:

• заместитель главного бухгалтера Мария Новик

• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко

• менеджер Андрей Авдеев

• редактор Ольга Лойко

• журналист Елена Толкачева 

• главный редактор Марина Золотова

• генеральный директор Людмила Чекина

• главный бухгалтер Анжела Ассад

• заместитель директора Ирина Рыбалко

• главный инженер Алла Лапатко

• юрист Екатерина Ткаченко

Кроме того, задержана бывший юрист компании Ирина Костюченко, директор Hoster.by Сергей Повалишев,  а также Дарья Данилова, которая раньше руководила TAM.by, а сейчас работает в стартапе RocketData.

Напомним, утром 18 мая силовики пришли с обысками в главный и региональные офисы Tut.by и в квартиры нескольких сотрудников.

В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.
 
 
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«Сегодня в 10.30 — именно во столько к нам пришли — истекают 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, — сообщает телеграм-канал Tut.by. — Им должны либо...
 
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