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Определены участники финала «Евровидения-2021». Гран-финал состоится в субботу, 22 мая

21.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нидерландах 20 мая огласили результаты второго полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение».

Во второй десятке исполнителей, которые прошли в финал и продолжат борьбу за победу, оказались представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.
Напомним, в первом полуфинале «Евровидения» представители Азербайджана, Бельгии, Кипра, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, России, Швеции, Украины смогли обойти своих соперников.
 
 
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В Нидерландах 20 мая огласили результаты второго полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение».
 
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