Эксперт пояснил, почему уничтожение Tut.by будет иметь экономические и иные последствия

прокомментировал Эжедневнику экономические последствия атаки на ресурс старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. «Если говорить чисто о бизнесе, то я думаю, что эта атака на Tut.by наиболее значима для резидентов ПВТ. Мы видим, что официальное обвинение Tut.by состоит в том, что ресурс использовал ПВТ для уклонения от налогов», –Эжедневнику экономические последствия атаки на ресурс старший научный сотрудник BEROC





По словам эксперта, раньше бизнесмены боялись сотрудничать с государством, в основном опасаясь того, что это сотрудничество может стать частью их обвинений. Теперь же сам факт нахождения в ПВТ тоже становится основой обвинения бизнеса.





«Несмотря на то, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» проходило аудиты в рамках ПВТ, ПВТ сам исключил их из резидентов буквально за полдня. О чем это говорит? Резиденты ПВТ теперь знают, что они утратили былую неприкосновенность», – заметил он.





Львовский напомнил, что все это началось с того момента как декрет, обещающий стабильные условия на долгие годы, был нарушен. Властями в конце прошлого года было решено повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ на 4%.





Эксперт подчеркивает, что удар по бизнесам ПВТ вряд ли нанесло само поднятие налога, скорее, всем стало понятно, что декрет ныне не действует, обещания ничего не значат, и у них нет каких-то гарантированных условий на ближайшее десятилетие.





«В ситуации с Tut.by все вышло еще более явно, – обратил внимание экономист. – То, что вы предоставляете свою отчетность, проходите аудиты, это, как оказалось, ничего не значит, ПВТ вас исключит за полдня, и окажется, что вы злостно недоплачивали налоги».





На компании ИТ-сектора все это может повлиять в долгосрочной перспективе, пояснил эксперт. По его мнению, уменьшится создание новых компаний в ПВТ. Данные события, безусловно, повлияют и на внутренние отношения между руководством ПВТ и бизнесами, которые в нем находятся, на общий имидж ПВТ».





Дело о налогах или атака на СМИ?

Лев Львовский рассмотрел последствия происходящих событий, связанных с Tut.by, и с иной стороны.





Прежде всего он обратил внимание на уникальность ресурса.





«Это редкость, чтобы независимое медиа было самым доминирующим на рынке в стране, – отметил он. – Нужно отметить, что ресурс имел также особое экономическое влияние. Он был (хотя я пока не хочу говорить в прошедшем времени) крупнейшей независимой площадкой и для рекламодателей, и для бизнесов, которые интересуются аналитикой, новостями





«Я, конечно, надеюсь, что Tut.by все же не закроют. Но если буквально понимать обвинение, то директор, журналисты и иные сотрудники портала задержаны по делу о «неуплате налогов». Если это так, то можно с этим разобраться, можно и заплатить в конце концов эти налоги. Обвинения в мошенничестве ведь нет. По крайней мере шанс, что все может закончиться каким-то штрафом, а не закрытием Tut.by, все же есть», – считает эксперт.





При другом варианте развития событий: если все же данное дело закончится закрытием Tut.by, это негативно скажется в долгосрочной перспективе для Беларуси, считает эксперт BEROC.





«Часть аудитории Tut.by перейдет на другие ресурсы, в том числе на независимую часть Tut.by, которая будет работать как телеграм-канал. Часть читателей уйдут на другие ресурсы. Будут рассеиваться и рекламодатели. Ведь понятно, что им гораздо удобнее было работать с одним ресурсом», – отметил Львовский.





«К сожалению, многие признаки (задержание не только директора и главного бухгалтера, но и журналистов ресурса, ситуация с вдовой Юрия Зиссера Юлией Чернявской) указывают на то, что дело здесь не в налогах, и что это политически мотивированное дело», – отметил собеседник.





Очередной удар по имиджу

В этом случае, считает он, власть допускает сильную ошибку, думая, что закрытие Tut.by ограничит количество критики в ее адрес, потому что данный ресурс – это все-таки СМИ, где работают профессиональные журналисты, которые не питаются слухами, перепроверяют информацию, обсуждают ее с экспертами.





«От того, что Tut.by закроют, люди не перестанут читать новости, часть аудитории перейдет в телергам-каналы, которые не являются СМИ, а, следовательно, не придерживаются профессиональных стандартов, чаще публикуют непроверенные слухи и какие-то более радикальные мнения. И вряд ли стоит надеяться, что вдруг резко новостной фон станет более позитивным и благостным», – заметил эксперт.





«К тому же это очередной удар, пока мы, правда, не знаем, насколько большой, по имиджу всей Беларуси», – заключил Лев Львовский.







