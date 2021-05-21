Депутат, обвиненный в госизмене, покинул Украину самолетом, которым пользуется белорусский олигарх





Тарас Козак. В Минске видели?





сообщают украинские СМИ. На момент вылета из Украины относительно Козака и на три его телеканала, а также на самолет, которым он пользовался, были наложены санкции СНБО. С тех пор народный депутат не возвращался. Об этомукраинские СМИ.









Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак, по информации источника «Схем» из сферы авиаперевозок и в силовой структуре, 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.





«Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Впоследствии и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска. Откуда самолет сразу полетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционный народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался», – говорится в расследовании.





Как обнаружили украинские журналисты-расследователи, этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.





Вчера следователи Службы безопасности Украины объявили Тараса Козака в розыск. Козак вместе с "кумом Путина", депутатом Виктором Медведчуком подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма. Медведчука также подозревают в передаче в августе 2020 года депутату Козаку, который на тот момент находился в России, данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины.

13 мая Печерский районный суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест сроком на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Медведчук тогда заявил, что Козак находится в Беларуси на лечении.





Что же касается белоруса Воробья, то в Украине сейчас ставят вопрос, почему, находящийся под санкциями ЕС бизнесмен, свободно посещает страну.





Так, согласно данным украинских журналистов, 15 марта этого года Воробей находился на борту Embraer 650, следовавшего из Минска в Киев. "Тогда белорусский бизнесмен находился в украинской столице несколько часов, а возвращался в Минск с сумками с наклейками с буквой «Т».



